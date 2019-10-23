葛麗絲王妃的專屬圖案！Gucci新包把優雅拎出門
2019-10-23 17:34
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
義大利時尚品牌Gucci前幾季賣到翻天的Ophidia系列包款，又推出嶄新的設計，結合品牌經典Flora印花，讓標誌性的雙G Logo像是在繁花中盛開，更添魅力。
Flora印花其實是源自1966年繪圖家Vittorio Accornero de Testa代表Gucci特別為葛麗絲凱莉王妃親自繪製設計的一款絲巾上的花卉圖騰，當中可以見到牽牛花、姬百合、冬青、百日菊等多種植物與昆蟲，這個代表性的作品現在收藏在佛羅倫斯的Gucci博物館Gucci Garden中，此圖騰也是創意總監Alessandro Michele在設計上很重要的元素。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
2020早春，Alessandro Michele將Flora印花及Gucci雙G Logo結合，配上人氣包款Ophidia系列中的多種包型像是水桶包、後背包、肩背貝殼包或是皮夾等等，並分別擷取館藏Flora印花上的不同細部圖案點綴，不只配色繽紛，在白、紅、黃三種顏色的皮革滾邊處理下又碰撞出更豐富的視覺效果，絕對又要讓Ophidia系列的愛好者為之瘋狂囉！
留言