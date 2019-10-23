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葛麗絲王妃的專屬圖案！Gucci新包把優雅拎出門

2019-10-23 17:34聯合報 記者吳曉涵／即時報導

義大利時尚品牌Gucci前幾季賣到翻天的Ophidia系列包款，又推出嶄新的設計，結合品牌經典Flora印花，讓標誌性的雙G Logo像是在繁花中盛開，更添魅力。

Flora印花其實是源自1966年繪圖家Vittorio Accornero de Testa代表Gucci特別為葛麗絲凱莉王妃親自繪製設計的一款絲巾上的花卉圖騰，當中可以見到牽牛花、姬百合、冬青、百日菊等多種植物與昆蟲，這個代表性的作品現在收藏在佛羅倫斯的Gucci博物館Gucci Garden中，此圖騰也是創意總監Alessandro Michele在設計上很重要的元素。

2020早春，Alessandro Michele將Flora印花及Gucci雙G Logo結合，配上人氣包款Ophidia系列中的多種包型像是水桶包、後背包、肩背貝殼包或是皮夾等等，並分別擷取館藏Flora印花上的不同細部圖案點綴，不只配色繽紛，在白、紅、黃三種顏色的皮革滾邊處理下又碰撞出更豐富的視覺效果，絕對又要讓Ophidia系列的愛好者為之瘋狂囉！

Ophidia系列Flora經典花卉圖騰迷你後背包，33,800元。圖／Gucc...
Ophidia系列Flora經典花卉圖騰迷你後背包，33,800元。圖／Gucci提供
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Ophidia系列Flora經典花卉圖騰小號水桶包，61,200元。圖／Gucc...
Ophidia系列Flora經典花卉圖騰小號水桶包，61,200元。圖／Gucci提供
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Ophidia系列Flora經典花卉圖騰中型托特包，62,400元。圖／Gucc...
Ophidia系列Flora經典花卉圖騰中型托特包，62,400元。圖／Gucci提供
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Ophidia系列Flora經典花卉圖騰小皮夾，22,800元。圖／Gucci提...
Ophidia系列Flora經典花卉圖騰小皮夾，22,800元。圖／Gucci提供
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Ophidia系列Flora經典花卉圖騰小號肩背包，52,800元。圖／Gucc...
Ophidia系列Flora經典花卉圖騰小號肩背包，52,800元。圖／Gucci提供
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Padlock系列Flora經典花卉圖騰竹節提把肩背包，92,800元。圖／Gu...
Padlock系列Flora經典花卉圖騰竹節提把肩背包，92,800元。圖／Gucci提供
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1966年繪圖家Vittorio Accornero de Testa代表Guc...
1966年繪圖家Vittorio Accornero de Testa代表Gucci特別為葛麗絲凱莉王妃親自繪製設計的絲巾。圖／Gucci提供
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Gucci
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