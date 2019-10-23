親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

印尼反惡法大遊行：木已成舟的《肅貪會法》修正案

我國班機視為領土 港嫌陳同佳登機就抓人

這蛋餅「煎赤赤」又吃得飽！IG推南北2家大份量手工蛋餅

2019-10-23 16:52聯合報 記者 柯意如／即時報導

肚子餓，就是要吃煎得「赤赤」又大份量的手工蛋餅啊！IG部落客很強大，全台越來越多霸王級大蛋餅被持續挖掘出來，早已顛覆點購蛋餅可能多半會「吃不飽」的印象，今天美食部落客們再特選南北兩家大蛋餅，都是外酥內嫩路線，強調現點現做手工好料，吸引鐵粉一再回訪。

「蛋要酷手工蛋餅專賣店」是許多學生吃客口袋名單。圖／IG@foodie.kiki...
「蛋要酷手工蛋餅專賣店」是許多學生吃客口袋名單。圖／IG@foodie.kiki 提供
分享
「傳統長北特製蛋餅專賣店」是大份量粉漿蛋餅。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。...
「傳統長北特製蛋餅專賣店」是大份量粉漿蛋餅。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
分享

藏身北車補習街巷弄 「蛋要酷」大蛋餅搭小魚辣椒飽足對味

學生愛吃的都美味！說到北車銅板美食，位於信陽街的「蛋要酷手工蛋餅專賣店」早已小有名氣，常在吃貨們口袋名單內，從捷運台北車站M8出口或台大醫院站228出口步行可達，店面藏身在巷弄內，第一次去可能要稍微找一下，營業時間橫跨早中晚三餐，是許多補習街學生肚子餓想吃點心的好夥伴。

「蛋要酷手工蛋餅專賣店」藏身北車補習街巷弄。圖／IG@foodie.kiki 提...
「蛋要酷手工蛋餅專賣店」藏身北車補習街巷弄。圖／IG@foodie.kiki 提供
分享
「蛋要酷」蛋餅加小魚辣椒超對味。圖／IG@foodie.kiki 提供
「蛋要酷」蛋餅加小魚辣椒超對味。圖／IG@foodie.kiki 提供
分享
「蛋要酷手工蛋餅專賣店」外酥裡嫩份量大。圖／IG@foodie.kiki 提供
「蛋要酷手工蛋餅專賣店」外酥裡嫩份量大。圖／IG@foodie.kiki 提供
分享

IG網友分享，「蛋要酷」超人氣餐點當然是蔬菜蛋餅系列，現點現做手工蛋餅煎得外酥裡嫩，包入脆甜的高麗菜與火腿豬排等各式豐盛餡料，不只是吃點心，當作一餐也飽足。不少美食部落客推薦，如果是敢吃辣的話，一定要試試看店家特製的小魚干辣椒，實在太對味啦。現做餐點都需要等候，因為顧客絡繹不絕，怕久候也可以先洽詢店家預訂，營業資訊可洽店家粉絲團查詢。

「蛋要酷手工蛋餅專賣店」藏身北車補習街巷弄。(售價僅供參考以店家現場公布為準)...
「蛋要酷手工蛋餅專賣店」藏身北車補習街巷弄。(售價僅供參考以店家現場公布為準)圖／IG@foodie.kiki 提供
分享

哪裡吃

蛋要酷手工蛋餅專賣店

台北市信陽街26-4號

原味蛋餅 35

高麗菜火腿起司蛋餅 65

售價僅供參考以現場實際公告為準

現調現煎粉漿大份量 「傳統長北特製蛋餅」起司牽絲

傳統粉漿蛋餅有許多忠實支持者，份量當然也要吃到過癮啊！

「傳統長北特製蛋餅專賣店」雪瀑蛋餅會牽絲。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。a...
「傳統長北特製蛋餅專賣店」雪瀑蛋餅會牽絲。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
分享

之前跟著IG部落客看過大份量的「阿姨蛋餅」跟「阿公阿婆蛋餅」，真的會被南台灣豪氣的粉漿蛋餅給迷上，美食部落客分享的這家「傳統長北特製蛋餅專賣店」，招牌商品也是現煎粉漿蛋餅，看看這款雪瀑蛋餅起司牽絲的模樣，實在邪惡！

「傳統長北特製蛋餅專賣店」是銅板價美食。(售價僅供參考以店家現場公布為準)圖...
「傳統長北特製蛋餅專賣店」是銅板價美食。(售價僅供參考以店家現場公布為準)圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
分享

IG網友們分享，「傳統長北特製蛋餅」店內超人氣的雪瀑蛋餅外酥裡嫩，內夾不只一種起司的香濃拉絲，沾上醬料更好吃，原味蛋餅、蔬菜蛋餅與沙茶蛋餅等都是人氣選項，煎脆蘿蔔糕也好好味，獲得不少鐵粉支持一再回訪。搭配上紅茶豆漿等飲料就是滿足的一餐，價格當然也是親民的銅板價，來台南玩的蛋餅控不要錯過，店家也開放預訂。更詳細營業資訊可洽店家粉絲團查詢。

「傳統長北特製蛋餅專賣店」店面低調人氣高。圖／FB/Blog：舞食旅台灣...
「傳統長北特製蛋餅專賣店」店面低調人氣高。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
分享
「傳統長北特製蛋餅專賣店」餐點種類豐富，圖為蛋煎蘿蔔糕。圖／FB/Blog：...
「傳統長北特製蛋餅專賣店」餐點種類豐富，圖為蛋煎蘿蔔糕。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供
分享

哪裡吃

傳統長北特製蛋餅專賣店（台南-長北店）

台南市北區長北街113號

原味蛋餅 30

泰式蔬菜蛋餅 48

雪瀑蛋餅 55

售價僅供參考以現場實際公告為準

補習
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

墾丁旅宿降價歷年之最 五星飯店平日下殺二五折

2019-10-23 17:09

快閃倒數！ 猜心泡芙快閃櫃 有隱藏版「榴槤大泡芙」

2019-10-23 16:27

新店報到！「肉肉控」 今年秋冬可high了

2019-10-23 14:07

搶攻黑金商機！新品「伯朗精品咖啡」顛覆消費者味蕾

2019-10-23 13:31

人潮排排排！麥當勞美樂蒂置物籃開賣 網嘆：可惜缺一款

2019-10-23 12:51

天然可分解環保矽膠水瓶 快速伸縮放大空間

2019-10-23 12:06

到碗粿店吃碗IG超紅蛋蛋飯！雲林斗六銅板美食金黃誘人

2019-10-23 11:50

松山也有「松屋」了！還有期間限定「香筍牛肉飯」登場

2019-10-23 11:11

建築大師Frank Gehry手稿簡直抽象畫 LV首爾旗艦店絕美

2019-10-23 11:03

麻醬迷激推！大師兄「銷魂花生麻醬」難忘的好滋味

2019-10-23 10:43

在好市多買米漢堡打開就發霉 網友嘆「災情有夠慘」

2019-10-23 09:43

吳德榮：強颱博羅依路徑呈現大迴轉特徵 不會侵襲日本

2019-10-23 07:09

女養顏、男補氣！Hi-Q鱻食「男女火鍋」優惠現省131元

2019-10-23 00:48

百貨周年慶 佳麗寶好康大放送

2019-10-23 00:43

優雅脫俗 橢圓腕表復活

2019-10-23 00:43

RAW秋季菜單 醬料新潮流 味道進入日常

2019-10-23 00:43

送1公斤淡菜、龍蝦！蟹舞「萬聖節套餐」連醬汁都暗黑

2019-10-22 23:55

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

一吃辣就想「狂吻」的3大星座 牡羊＋雙子都愛火辣吻

2019-10-22 21:39

S&W、莫爾頓推美國和牛 比臉大64盎司巨無霸牛排登場

2019-10-22 19:45

范冰冰手拿皮卡丘配限量DELVAUX 錐子臉氣場好強大

2019-10-22 19:12

一幻拉麵X胡同居酒屋合體進駐板橋 這天拉麵、牛排半價

2019-10-22 18:55

補身體！日本橋海鮮丼「日＋法生蠔拼盤」 單顆99元起

2019-10-22 18:12

肯德基新品「松子青醬烤蔬紙包雞」 10月25日打卡免費吃

2019-10-22 18:00

東南亞美食天堂！ 馬來西亞旅遊必吃經典四大菜系

2019-10-22 17:34

每個女人都做得到！ 謹記10招氣質女神養成術

2019-10-22 17:09

中華電信基金會「數位好厝邊」再耕耘 攜手社區孩童學創作、玩藝術

2019-10-22 17:02

直擊／全家「科技店」大公開 5大亮點正式亮相

2019-10-22 15:43

獨／出手救東區 SOGO周年慶商圈合作消費滿百抽百萬獎

2019-10-22 14:52

全家科技概念2號店開幕 亞太電信導入無現金智能販賣機

2019-10-22 12:32

兒樂辦萬聖節變裝趴 變裝後可免費入園

2019-10-22 12:10

想要8888、9999車牌嗎 監理站提醒先準備這幾件事

2019-10-22 11:50

環團評比超商賣場減塑表現 全聯最高分但也不及格

2019-10-22 11:46

越好吃的越容易餓？營養師建議改變進食順序

2019-10-22 11:35

影／綠色和平發布台灣零售通路減塑評比

2019-10-22 10:59

便利食物袋Pockeat單件9折 限定浪浪款新品10月28日消費助流浪貓

2019-10-22 09:21

跨界聯名 時尚精品「藝」新耳目

2019-10-22 00:26

首推鰻や網美系料理！ 「無敵一家 鰻や」進駐台中七期

2019-10-21 23:58

台灣之光又一件 越南、韓國交流取經我罕病經驗

2019-10-21 22:25
看更多

熱門文章

高鐵延伸到宜蘭有譜！ 南港到宜蘭13分鐘 總經費955億

2019-10-23 08:23

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

機車汰舊換新 四行程最多補助5千元

2019-10-23 00:30

人潮排排排！麥當勞美樂蒂置物籃開賣 網嘆：可惜缺一款

2019-10-23 12:51

高鐵延伸到宜蘭只要13分鐘 交通部說有三優點

2019-10-23 08:58

首家多元化計程車結盟Uber 交通部點頭

2019-10-22 19:14

在好市多買米漢堡打開就發霉 網友嘆「災情有夠慘」

2019-10-23 09:43

高鐵可望延伸宜蘭 交通部說有八大優勢

2019-10-23 09:45

數百隻頭蝨在頭皮亂竄影片 網友：崩潰快瘋了

2019-10-23 10:58

嗶一下月賺5千！最殺回饋案 讓夜市抵用券變細漢

2019-10-23 09:00

心動職缺路程10公里他「心涼」 網傻眼：根本小兒科

2019-10-23 10:45

超旺！大樂透頭獎連兩期開出 今晚1億元獎落南投

2019-10-22 22:07

吳德榮：強颱博羅依路徑呈現大迴轉特徵 不會侵襲日本

2019-10-23 07:09

每日星座運勢／處女懂得與異性溝通　獲得投資機會

2019-10-23 00:00

再添一魂！ 140縣道出現今年第7件石虎路殺

2019-10-23 09:24

人工水晶體他花7萬5 為何他僅付4萬2？

2019-10-23 00:37

吃生魚片沾「芥末」可以殺菌？台大醫師破除迷思

2019-10-23 15:44

旅客合照忘給謝禮 紅毛猩猩「比中指」雙眼怒瞪

2019-10-23 09:59

液體OK繃別亂用 塗在血淋淋傷口讓他痛到快往生

2019-10-23 10:34

高鐵延宜蘭初步規畫出爐 林佳龍：以後環島只要六小時

2019-10-23 09:13

【童言童語】布衣／離婚後能記得彼此

2019-10-23 06:00

到碗粿店吃碗IG超紅蛋蛋飯！雲林斗六銅板美食金黃誘人

2019-10-23 11:50

2019年有16家美食老店歇業、3家預告退場 台灣到底怎麼了？

2019-10-23 15:41

2020台北101跨年煙火升級了！300秒大秀閃亮夜空

2019-10-23 13:30

侯佩岑、關穎長腿上陣秀LONGCHAMP新包款 辣媽無極限

2019-10-22 18:47

高鐵東延宜蘭估花九到十年 蕭美琴表示支持

2019-10-23 10:45

哪雙鞋適合健走？專家說這個動作測就知道

2019-10-23 14:04

【大叔的中年小事】程耀毅／全世界最不適合 出差的城市(上)

2019-10-23 06:00

用LINE也能叫車！LINE Taxi正式上線 TaxiGo成首家車隊

2019-10-23 11:13

12強外套「大王」搶先穿！台灣最速男、閃電狼挺中華

2019-10-22 17:27

高鐵延宜蘭初步評估可行 鐵道學會認為不妥

2019-10-23 09:28

送1公斤淡菜、龍蝦！蟹舞「萬聖節套餐」連醬汁都暗黑

2019-10-22 23:55

松山也有「松屋」了！還有期間限定「香筍牛肉飯」登場

2019-10-23 11:11

「紅樓夢」解禁是因為甄嬛？ 國光「乾隆與和珅」解謎

2019-10-22 19:47

東南亞美食天堂！ 馬來西亞旅遊必吃經典四大菜系

2019-10-22 17:34

搶攻黑金商機！新品「伯朗精品咖啡」顛覆消費者味蕾

2019-10-23 13:31

一幻拉麵X胡同居酒屋合體進駐板橋 這天拉麵、牛排半價

2019-10-22 18:55

北宜直鐵vs.高鐵延宜蘭 鐵道局傾向這個

2019-10-23 10:11

流感疫苗延遲 首批近百萬到貨 下月15日開打

2019-10-23 11:25

肯德基新品「松子青醬烤蔬紙包雞」 10月25日打卡免費吃

2019-10-22 18:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top