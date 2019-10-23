這蛋餅「煎赤赤」又吃得飽！IG推南北2家大份量手工蛋餅
2019-10-23 16:52
聯合報 記者 柯意如
／即時報導
肚子餓，就是要吃煎得「赤赤」又大份量的手工蛋餅啊！IG部落客很強大，全台越來越多霸王級大蛋餅被持續挖掘出來，早已顛覆點購蛋餅可能多半會「吃不飽」的印象，今天美食部落客們再特選南北兩家大蛋餅，都是外酥內嫩路線，強調現點現做手工好料，吸引鐵粉一再回訪。
藏身北車補習街巷弄 「蛋要酷」大蛋餅搭小魚辣椒飽足對味
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學生愛吃的都美味！說到北車銅板美食，位於信陽街的「蛋要酷手工蛋餅專賣店」早已小有名氣，常在吃貨們口袋名單內，從捷運台北車站M8出口或台大醫院站228出口步行可達，店面藏身在巷弄內，第一次去可能要稍微找一下，營業時間橫跨早中晚三餐，是許多補習街學生肚子餓想吃點心的好夥伴。
IG網友分享，「蛋要酷」超人氣餐點當然是蔬菜蛋餅系列，現點現做手工蛋餅煎得外酥裡嫩，包入脆甜的高麗菜與火腿豬排等各式豐盛餡料，不只是吃點心，當作一餐也飽足。不少美食部落客推薦，如果是敢吃辣的話，一定要試試看店家特製的小魚干辣椒，實在太對味啦。現做餐點都需要等候，因為顧客絡繹不絕，怕久候也可以先洽詢店家預訂，營業資訊可洽店家粉絲團查詢。
哪裡吃
蛋要酷手工蛋餅專賣店
台北市信陽街26-4號
原味蛋餅 35
高麗菜火腿起司蛋餅 65
售價僅供參考以現場實際公告為準
現調現煎粉漿大份量 「傳統長北特製蛋餅」起司牽絲
傳統粉漿蛋餅有許多忠實支持者，份量當然也要吃到過癮啊！
之前跟著IG部落客看過大份量的「阿姨蛋餅」跟「阿公阿婆蛋餅」，真的會被南台灣豪氣的粉漿蛋餅給迷上，美食部落客分享的這家「傳統長北特製蛋餅專賣店」，招牌商品也是現煎粉漿蛋餅，看看這款雪瀑蛋餅起司牽絲的模樣，實在邪惡！
IG網友們分享，「傳統長北特製蛋餅」店內超人氣的雪瀑蛋餅外酥裡嫩，內夾不只一種起司的香濃拉絲，沾上醬料更好吃，原味蛋餅、蔬菜蛋餅與沙茶蛋餅等都是人氣選項，煎脆蘿蔔糕也好好味，獲得不少鐵粉支持一再回訪。搭配上紅茶豆漿等飲料就是滿足的一餐，價格當然也是親民的銅板價，來台南玩的蛋餅控不要錯過，店家也開放預訂。更詳細營業資訊可洽店家粉絲團查詢。
哪裡吃
傳統長北特製蛋餅專賣店（台南-長北店）
台南市北區長北街113號
原味蛋餅 30
泰式蔬菜蛋餅 48
雪瀑蛋餅 55
售價僅供參考以現場實際公告為準
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