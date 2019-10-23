1日即達標！大人味Humism動態幾何表 把握早鳥優惠入手

2019-10-23 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



由新加坡的藝術設計團隊研發的「Humism動態幾何表」，以動態藝術完美呈現精緻獨樹一格的表面，其設計更鑲入跨時代性的哲學靈魂，讓人難以想像時針與分針能隨時間走出一幅生命詩意，讓手表不僅是配件，更是腕上藝術，讓使用者擺脫稚嫩、秀出大人味風格。

20世紀初興起一股「動態藝術」，藝術家打破傳統靜態的藝術作品形式，透過將科技與藝術結合的創作形式，藉由移動所產生美感，進而成為動態的藝術品，在錯位與抽象間，產生全新的互動型態，也因新穎的視覺呈現，撼動了許多藝術鑑賞者對藝術重新思考與想像。這樣創新大膽的精神，也激發了新加坡獨立設計團隊Humism將藝術融入手表設計，除了動態藝術面盤，並採用日本精工NH35A機芯、藍寶石玻璃鏡面、316L不銹鋼表殼、義大利真皮快拆式表帶，預計在台灣推出4款新品，包括充滿日式禪意的Kato「禪」；象徵跳脫二元侷限的Rhizome「啟程」；追求平衡生活的Eudaimonia「無稜」；及充滿生命力的Dasein「存在」。

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