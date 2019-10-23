親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

印尼反惡法大遊行：木已成舟的《肅貪會法》修正案

我國班機視為領土 港嫌陳同佳登機就抓人

1日即達標！大人味Humism動態幾何表 把握早鳥優惠入手

2019-10-23 16:23聯合報 記者黃筱晴／即時報導

新加坡的藝術設計團隊研發的「Humism動態幾何表」，以動態藝術完美呈現精緻獨樹一格的表面，其設計更鑲入跨時代性的哲學靈魂，讓人難以想像時針與分針能隨時間走出一幅生命詩意，讓手表不僅是配件，更是腕上藝術，讓使用者擺脫稚嫩、秀出大人味風格。

20世紀初興起一股「動態藝術」，藝術家打破傳統靜態的藝術作品形式，透過將科技與藝術結合的創作形式，藉由移動所產生美感，進而成為動態的藝術品，在錯位與抽象間，產生全新的互動型態，也因新穎的視覺呈現，撼動了許多藝術鑑賞者對藝術重新思考與想像。這樣創新大膽的精神，也激發了新加坡獨立設計團隊Humism將藝術融入手表設計，除了動態藝術面盤，並採用日本精工NH35A機芯、藍寶石玻璃鏡面、316L不銹鋼表殼、義大利真皮快拆式表帶，預計在台灣推出4款新品，包括充滿日式禪意的Kato「禪」；象徵跳脫二元侷限的Rhizome「啟程」；追求平衡生活的Eudaimonia「無稜」；及充滿生命力的Dasein「存在」。

新加坡設計團隊與聯合數位文創旗下「有‧設計uDesign」合作，即日起至12月16日止，募資計畫正於嘖嘖平台上線中，台灣募資獨家回饋加贈316L米蘭金屬表帶，詳細資訊請見：http://bit.ly/2Mjx2KL。

Humism動態幾何表將時間與藝術結合，以哲學精神呈現。圖／聯合數位文創提供
Humism動態幾何表將時間與藝術結合，以哲學精神呈現。圖／聯合數位文創提供
分享

新加坡
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

這蛋餅「煎赤赤」又吃得飽！IG推南北2家大份量手工蛋餅

2019-10-23 16:52

SOGO周年慶送最靚來店禮 首度結合東區拚全台108億業績

2019-10-23 17:20

快閃倒數！ 猜心泡芙快閃櫃 有隱藏版「榴槤大泡芙」

2019-10-23 16:27

新店報到！「肉肉控」 今年秋冬可high了

2019-10-23 14:07

搶攻黑金商機！新品「伯朗精品咖啡」顛覆消費者味蕾

2019-10-23 13:31

人潮排排排！麥當勞美樂蒂置物籃開賣 網嘆：可惜缺一款

2019-10-23 12:51

天然可分解環保矽膠水瓶 快速伸縮放大空間

2019-10-23 12:06

到碗粿店吃碗IG超紅蛋蛋飯！雲林斗六銅板美食金黃誘人

2019-10-23 11:50

松山也有「松屋」了！還有期間限定「香筍牛肉飯」登場

2019-10-23 11:11

建築大師Frank Gehry手稿簡直抽象畫 LV首爾旗艦店絕美

2019-10-23 11:03

麻醬迷激推！大師兄「銷魂花生麻醬」難忘的好滋味

2019-10-23 10:43

在好市多買米漢堡打開就發霉 網友嘆「災情有夠慘」

2019-10-23 09:43

吳德榮：強颱博羅依路徑呈現大迴轉特徵 不會侵襲日本

2019-10-23 07:09

女養顏、男補氣！Hi-Q鱻食「男女火鍋」優惠現省131元

2019-10-23 00:48

百貨周年慶 佳麗寶好康大放送

2019-10-23 00:43

優雅脫俗 橢圓腕表復活

2019-10-23 00:43

RAW秋季菜單 醬料新潮流 味道進入日常

2019-10-23 00:43

送1公斤淡菜、龍蝦！蟹舞「萬聖節套餐」連醬汁都暗黑

2019-10-22 23:55

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

一吃辣就想「狂吻」的3大星座 牡羊＋雙子都愛火辣吻

2019-10-22 21:39

S&W、莫爾頓推美國和牛 比臉大64盎司巨無霸牛排登場

2019-10-22 19:45

范冰冰手拿皮卡丘配限量DELVAUX 錐子臉氣場好強大

2019-10-22 19:12

一幻拉麵X胡同居酒屋合體進駐板橋 這天拉麵、牛排半價

2019-10-22 18:55

補身體！日本橋海鮮丼「日＋法生蠔拼盤」 單顆99元起

2019-10-22 18:12

肯德基新品「松子青醬烤蔬紙包雞」 10月25日打卡免費吃

2019-10-22 18:00

東南亞美食天堂！ 馬來西亞旅遊必吃經典四大菜系

2019-10-22 17:34

每個女人都做得到！ 謹記10招氣質女神養成術

2019-10-22 17:09

中華電信基金會「數位好厝邊」再耕耘 攜手社區孩童學創作、玩藝術

2019-10-22 17:02

直擊／全家「科技店」大公開 5大亮點正式亮相

2019-10-22 15:43

獨／出手救東區 SOGO周年慶商圈合作消費滿百抽百萬獎

2019-10-22 14:52

全家科技概念2號店開幕 亞太電信導入無現金智能販賣機

2019-10-22 12:32

兒樂辦萬聖節變裝趴 變裝後可免費入園

2019-10-22 12:10

想要8888、9999車牌嗎 監理站提醒先準備這幾件事

2019-10-22 11:50

環團評比超商賣場減塑表現 全聯最高分但也不及格

2019-10-22 11:46

越好吃的越容易餓？營養師建議改變進食順序

2019-10-22 11:35

影／綠色和平發布台灣零售通路減塑評比

2019-10-22 10:59

便利食物袋Pockeat單件9折 限定浪浪款新品10月28日消費助流浪貓

2019-10-22 09:21

跨界聯名 時尚精品「藝」新耳目

2019-10-22 00:26

首推鰻や網美系料理！ 「無敵一家 鰻や」進駐台中七期

2019-10-21 23:58
看更多

熱門文章

高鐵延伸到宜蘭有譜！ 南港到宜蘭13分鐘 總經費955億

2019-10-23 08:23

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

機車汰舊換新 四行程最多補助5千元

2019-10-23 00:30

人潮排排排！麥當勞美樂蒂置物籃開賣 網嘆：可惜缺一款

2019-10-23 12:51

高鐵延伸到宜蘭只要13分鐘 交通部說有三優點

2019-10-23 08:58

首家多元化計程車結盟Uber 交通部點頭

2019-10-22 19:14

在好市多買米漢堡打開就發霉 網友嘆「災情有夠慘」

2019-10-23 09:43

高鐵可望延伸宜蘭 交通部說有八大優勢

2019-10-23 09:45

數百隻頭蝨在頭皮亂竄影片 網友：崩潰快瘋了

2019-10-23 10:58

嗶一下月賺5千！最殺回饋案 讓夜市抵用券變細漢

2019-10-23 09:00

心動職缺路程10公里他「心涼」 網傻眼：根本小兒科

2019-10-23 10:45

超旺！大樂透頭獎連兩期開出 今晚1億元獎落南投

2019-10-22 22:07

吳德榮：強颱博羅依路徑呈現大迴轉特徵 不會侵襲日本

2019-10-23 07:09

每日星座運勢／處女懂得與異性溝通　獲得投資機會

2019-10-23 00:00

再添一魂！ 140縣道出現今年第7件石虎路殺

2019-10-23 09:24

人工水晶體他花7萬5 為何他僅付4萬2？

2019-10-23 00:37

吃生魚片沾「芥末」可以殺菌？台大醫師破除迷思

2019-10-23 15:44

旅客合照忘給謝禮 紅毛猩猩「比中指」雙眼怒瞪

2019-10-23 09:59

液體OK繃別亂用 塗在血淋淋傷口讓他痛到快往生

2019-10-23 10:34

高鐵延宜蘭初步規畫出爐 林佳龍：以後環島只要六小時

2019-10-23 09:13

【童言童語】布衣／離婚後能記得彼此

2019-10-23 06:00

到碗粿店吃碗IG超紅蛋蛋飯！雲林斗六銅板美食金黃誘人

2019-10-23 11:50

2019年有16家美食老店歇業、3家預告退場 台灣到底怎麼了？

2019-10-23 15:41

2020台北101跨年煙火升級了！300秒大秀閃亮夜空

2019-10-23 13:30

侯佩岑、關穎長腿上陣秀LONGCHAMP新包款 辣媽無極限

2019-10-22 18:47

高鐵東延宜蘭估花九到十年 蕭美琴表示支持

2019-10-23 10:45

哪雙鞋適合健走？專家說這個動作測就知道

2019-10-23 14:04

【大叔的中年小事】程耀毅／全世界最不適合 出差的城市(上)

2019-10-23 06:00

用LINE也能叫車！LINE Taxi正式上線 TaxiGo成首家車隊

2019-10-23 11:13

12強外套「大王」搶先穿！台灣最速男、閃電狼挺中華

2019-10-22 17:27

高鐵延宜蘭初步評估可行 鐵道學會認為不妥

2019-10-23 09:28

送1公斤淡菜、龍蝦！蟹舞「萬聖節套餐」連醬汁都暗黑

2019-10-22 23:55

松山也有「松屋」了！還有期間限定「香筍牛肉飯」登場

2019-10-23 11:11

「紅樓夢」解禁是因為甄嬛？ 國光「乾隆與和珅」解謎

2019-10-22 19:47

東南亞美食天堂！ 馬來西亞旅遊必吃經典四大菜系

2019-10-22 17:34

搶攻黑金商機！新品「伯朗精品咖啡」顛覆消費者味蕾

2019-10-23 13:31

一幻拉麵X胡同居酒屋合體進駐板橋 這天拉麵、牛排半價

2019-10-22 18:55

北宜直鐵vs.高鐵延宜蘭 鐵道局傾向這個

2019-10-23 10:11

流感疫苗延遲 首批近百萬到貨 下月15日開打

2019-10-23 11:25

肯德基新品「松子青醬烤蔬紙包雞」 10月25日打卡免費吃

2019-10-22 18:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top