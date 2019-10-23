每日限20份！ Café del SOL「洛神花園鬆餅」仙氣爆棚

2019-10-23 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



適逢品牌一周年，日本福岡人氣鬆餅「 Café del SOL」推出期間限定一個月的「洛神花園鬆餅套餐」，並邀請日本新銳藝術家諫山直矢聯名，以花朵為發想，為台北信義微風店、高雄漢神巨蛋店設計專屬的花朵系女孩畫作，台北走的是奢華氣質形象，高雄則是休閒可愛風格，凡點購餐還可獲得原價199元聯名手提袋。

即日起至11/17，每日限量20份的「洛神花園鬆餅套餐」不管是外表還是口味都少女心十足，鬆餅部分以當季限定洛神花製成的濃郁可口奶油霜與洛神蜜，再與蓬鬆、空氣感十足的鬆餅一同享用，搭配夾層中的白桃與柚子果餡，每一口都是甜蜜，還有手工製作的花朵糖果，讓整盤鬆餅仙氣爆棚。搭配飲料則是以伯爵茶與洛神花蜜調製而成，一旁的佛手柑香草糖漿可依喜好自由加入，調配出專屬花草茶。

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