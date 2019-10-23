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曹晏豪演繹浪琴話題表 提和鍾瑤戴對表竟「冷汗直流」

2019-10-23 15:14聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

浪琴表（Longines）延續了叫好又叫座的深海征服者系列潛水表熱潮，在今年推出全新的消光黑全陶瓷款式，一曝光就引起表迷的高度關注，甚至有了「黑浪鬼」的暱稱。而這款充滿話題表款，也在市場的期待下正式於台灣開賣了，浪琴表還特別舉辦慶祝活動，邀請男星曹晏豪來演繹。

近期因為新作「聖人大盜」電影宣傳，頻頻出席不同場合的曹晏豪表示，自己本來就是品牌的粉絲，而且在劇中他飾演的企業家也是配戴了浪琴表的產品，風格相得益彰。不僅如此，曹晏豪還說「劇服很常換，可是這款表卻一直陪著我」，特別是在背劇本時，還能夠穩定情緒，比較容易進入角色的狀態裡。另外，在活動上曹晏豪還分享了挑表的哲學，他認為「經得起時間考驗很重要」，而這一款身深海征服者系列潛水表，最吸引他的部分就是「消光黑」配色。不過，被問到女友鍾瑤曾在其他活動提到，他並不想戴情侶對表時，曹晏豪直說「這問題真的讓我冷汗直流」，還故意賭氣的表示「不要就不要呀」。

浪琴表自從推出HydroConquest深海征服者系列腕表後，就獲得市場不錯迴響，而且還不斷從材質上升級。全新的系列潛水表，和先前只是著墨表圈的設計不同，採用了二氧化鋯（ZrO2）來製作表殼及表圈和表盤，讓腕表的耐刮、耐磨性更佳。而什麼是二氧化鋯？其實就是精密陶瓷，這和常見的全瓷假牙是同樣材質，需要經過高溫高壓燒製而成，因此硬度也跟著提高。這也是浪琴表首次以陶瓷製作腕表，有著黑色表盤、表圈和表殼的外觀，加上300公尺防水功能，具有日期顯示功能。值得一提的是，表盤上還印有ZrO2的字樣，說明了材質的特色，黑色橡膠帶表帶可作細微調校，以達至最舒適的配戴效果。

男星曹晏豪身穿Brooks Brothers秋季系列服飾，搭配浪琴表深海征服者消...
男星曹晏豪身穿Brooks Brothers秋季系列服飾，搭配浪琴表深海征服者消光黑全陶瓷腕表，約12萬1,000元。記者曾智緯／攝影
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浪琴表深海征服者消光黑全陶瓷腕表，陶瓷表冠、表殼搭配黑色橡膠表帶，約12萬1,0...
浪琴表深海征服者消光黑全陶瓷腕表，陶瓷表冠、表殼搭配黑色橡膠表帶，約12萬1,000元。圖／Longines提供
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浪琴表深海征服者消光黑全陶瓷腕表，也是首次品牌運用陶瓷材質來製表，對表迷具有象徵...
浪琴表深海征服者消光黑全陶瓷腕表，也是首次品牌運用陶瓷材質來製表，對表迷具有象徵意義。圖／Longines提供
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腕表情侶高溫
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