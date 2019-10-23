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Booking.com公布2020年8大旅遊趨勢 台灣全球同步公開

2019-10-23 14:56經濟日報 記者楊文琪／即時報導

年末將至，隨著即將邁向新的一年，身為旅遊及科技業的引領者，Booking.com運用其大數據優勢，針對全球29 個市場、2.2萬名旅客以及1.8億筆經過驗證的旅客評語進行研究分析，提供2020年度的重要旅遊趨勢剖析。

旅遊趨勢NO.1秘境探索持續發燒　台灣人愛旅遊也愛環保

「秘境探索」這個趨勢在2020年將持續發燒。秘境探索熱潮近年會越來越夯的原因，除了人們想與眾不同並發掘鮮為人知的地點外，事實上也具有環保意識。有超過三分之二的台灣旅客（64%）都希望能為減少過度旅遊盡一份心力，相較全球平均的54%，台灣人更具有為環境盡份心力的旅遊意識。

旅遊趨勢NO.2「科技」將變得更聰明　台灣人依賴度更高

隨著人工智慧及大數據科技的興起，未來的旅客將更依賴科來替他們做各種決定，分析顯示，有70%的台灣人期待能透過科技帶給他們更多意想不到的新選擇並願意嘗試，比全球的59%高出許多，台灣人旅遊時對於科技有較高需求。Booking.com預測這方面的人工智慧將會提供量身打造的偏好選擇，甚至結合更多旅遊資訊（熱門程度及氣候），讓旅客在更短的時間找到想要的旅遊資訊。

旅遊趨勢NO.3不用再怕錯過什麼　悠閒漫遊才是潮流

2020年將會是悠閒漫遊的旅遊年，不再被過去趕行程般的錯失恐懼症（FOMO）心態綁架，人們開始享受從出發到目的地中的過程，感受不同的樂趣。有62%的台灣旅客偏好走路程較遠的路線，好好享受旅程本身以外的樂趣。而交通工具也開始變成旅遊的樂趣重點，有66%的台灣人對於傳統火車之旅很感興趣，而如果有一無二的交通工具可以搭乘的話，有61%台灣人不介意多花點時間才抵達目的地。

旅遊趨勢NO.4所有想玩想看想嘗鮮　一個地點一次滿足

儘管悠閒漫遊的旅遊趨勢興起，但在事事都講求效率的時代，還是有許多旅客都希望可以在有限的時間內體驗最多的旅遊樂趣，希望有個目的地可以滿足他們所有的需求與樂趣，有61%的台灣旅客表示他們理想的長途旅行是所有最愛的活動和景點都在附近，而 57%的台灣人都偏好所有最愛的活動和景點都近在咫尺的目的地，以節省交通往返的時間。

旅遊趨勢NO.5-8毛小孩至上 、餐廳預訂、「祖孫情」旅遊及退休冒險生活

另外四個趨勢分別為：寵物旅遊、餐廳預訂、祖孫旅遊、退休旅遊融合冒險精神。明年寵物旅遊仍將持續發燒，有超過一半的台灣（54%）旅客都認為家裡的毛小孩就跟子女一樣重要。而在社群媒體的推波助瀾下，從米其林到在地味的平價美食，都成為全球遊客旅行中的必備元素。隨著醫療進步，Booking.com預測將有更多祖父母仍有充份的精力與體力出遊踏青，同時帶著孫子女一起，把孩子的爸媽留在家裡，且37%的台灣旅客計畫在退休之後，選擇旅行時會安排更大膽活動，退休的黃金年華將是冒險生活的開始。

Booking.com 副總裁暨執行長Arjan Dijk 表示： 「邁入新的世代，我們發現旅遊業必須透過開發產品、服務及功能來回應更永續的發展、好奇且擁有先進科技的旅客需求，進而讓大家更輕鬆地探索世界。從識別第二城市（秘境探索）到協助對抗過度旅遊、提供更貼近旅客需求的旅行建議項目，以及確保為世界各地的客戶提供最多元的住宿選擇，我們希望確保旅客已有萬全準備與支援，並熱切期待2020年及未來的旅遊願景。」

Booking.com觀察到，全球有71%的旅客認為品嚐在地美食是旅行中很重要的...
Booking.com觀察到，全球有71%的旅客認為品嚐在地美食是旅行中很重要的事情。　圖／Booking.com提供
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