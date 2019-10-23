搶攻黑金商機！新品「伯朗精品咖啡」顛覆消費者味蕾

2019-10-23 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



全台黑金市場年產值逾750億，隨著物質條件提升，現代人注重生活品質，咖啡早已成為生活必需品。金車伯朗咖啡看準商機，推出2款全新「伯朗精品咖啡」巴西喜拉朵、衣索比亞，11月1日起各大通路同步販售。

從罐裝咖啡起家的「伯朗咖啡」近年積極轉型，除了暢銷30多年的伯朗咖啡外，此次再度進軍精品咖啡市場，新品「伯朗精品咖啡-巴西喜拉朵」選用巴西喜拉朵Cerrado產區咖啡豆為原料，以特殊香氣萃集技術封存，再加入紐西蘭奶粉調和，初嚐風味滑順細膩，帶有濃厚堅果香，屬於低酸度感品類。金車飲料研究所經理吳怡玲分享，與市售精品咖啡不同，坊間精品咖啡多強調品嚐黑咖啡原味，但「巴西喜拉朵」佐以奶粉增加順口度，帶給饕客全新味覺享受。

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另款「伯朗精品咖啡-衣索比亞」嚴選咖啡起源地衣索比亞的耶加雪菲、西達摩產區咖啡豆入饌，口感清爽香甜，此款咖啡豆帶有淡淡紅茶和柑橘香，愈喝愈順口。全新「伯朗精品咖啡」巴西喜拉朵、衣索比亞11月1日起於全聯搶先開賣，6日起陸續於全家、7-11、萊爾富超商、愛買等通路販售。

罐裝飲品市場百家爭鳴，金車如何在紅海中走出自己的路？金車總經理李玉鼎笑著說，「堅持品質、推陳出新是關鍵」，此次推出新品「伯朗精品咖啡」預估可帶動5~10%業績成長。李玉鼎說，伯朗咖啡走過35年時光，陪伴著台灣人成長，近年更積極佈局海外市場，金車集團全球設有12個分公司、2個工廠，全新「伯朗精品咖啡」正積極洽談美國各大賣場合作，相信很快有好消息和大家分享。