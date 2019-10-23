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人潮排排排！麥當勞美樂蒂置物籃開賣 網嘆：可惜缺一款

2019-10-23 12:51聯合新聞網 綜合報導

民眾排隊購買麥當勞美樂蒂置物籃。圖擷自爆廢公社二館
民眾排隊購買麥當勞美樂蒂置物籃。圖擷自爆廢公社二館
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之前在日本造成熱銷話題的麥當勞美樂蒂置物籃，今天在台首度開賣，各地傳出排隊搶購消息。

網友在【爆廢公社二館】貼出排隊照片，台北某捷運站外的麥當勞，不到開賣時間已經排起長長隊伍，都是為了美樂蒂置物籃而來。其他網友紛紛留言各地麥當勞排隊情形，「好想去排隊！」、「聽說有人8、9點就去排了，我們還只是鄉下的分店」、「我這邊分店排5個人」、「半小時馬上賣完」，有人已經貼出戰力品照，也有人笑稱自己為了置物籃「早上才剛吃了豬肉滿福堡，現在又要塞一個大麥克」。

但也有人認為不值得排，回去也是塞在角落，「等蝦皮購物吧！」、「這就跟超商集點一樣，剛開始很新鮮，過了幾年就嫌佔位子了。」、「日本有新幹線造型，可惜台灣沒有。」

這款美樂蒂置物籃外型，可以容納一包麥當勞薯條與飲料，也可以當做收納小物的容器，加上可愛的把手，家居擺設、外出手提或是車掛。「美樂蒂萬用置物籃」今起從上午11:00起至11月19日止販售(或售完為止)，可以套餐加價269元或單買319元入手。

美樂蒂萬用置物籃的「車掛」功能，讓後座的乘客可以輕鬆享用餐點。圖／麥當勞提供
美樂蒂萬用置物籃的「車掛」功能，讓後座的乘客可以輕鬆享用餐點。圖／麥當勞提供
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先前日本麥當勞同時推出美樂蒂和新幹線兩款飲料薯條提籃，但台灣這次只有美樂蒂款。圖...
先前日本麥當勞同時推出美樂蒂和新幹線兩款飲料薯條提籃，但台灣這次只有美樂蒂款。圖擷自露天拍賣
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麥當勞爆廢公社
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