松山也有「松屋」了！還有期間限定「香筍牛肉飯」登場
2019-10-23 11:11
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
繼台北南西、台北西門町等2間分店之後，來自日本的牛肉丼飯連鎖店「松屋」，又將進駐台北松山區，帶給民眾更多的用餐選擇。另外10月24日起，還會有香筍牛肉飯、蠔油香筍炒牛肉定食等新品登場。
海內外已經累積超過千間分店的松屋，與吉野家、Sukiya並列「日本三大連鎖牛丼飯」，是許多民眾赴日本旅遊時愛吃的庶民料理。2018年9月，松屋首次登台，於新光三越南西店開設台灣1號店，又再於今年7月在西門町開設第二間分店。近期於求職網上，松屋也已經針對即將拓展的新店進行人才招募，地點座落於「台北市松山區」，估計為在台的第3間分店。業者在登台時也透漏，計畫在3年內在台拓展9間分店。
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除了有新店加入之外，自10月24日起，台灣松屋也將新推出原創的「香筍牛肉飯」期間限定料理，在原汁牛肉飯上加入脆竹筍，增添食用口感，中碗售價99元，大碗則為129元。另外同時還會有「蠔油香筍炒牛肉定食」，每份售價169元。
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