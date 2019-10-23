建築大師Frank Gehry手稿簡直抽象畫 LV首爾旗艦店絕美

2019-10-23 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



路易威登在首爾即將開幕全新的旗艦店，這也是建築大師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）首度與品牌合作專門店設計，更是他個人在南韓的首座建築作品，手稿仍然是大師標誌手法的抽象風格，打造出坐落在江南區青潭洞、以圓弧玻璃立面建築為特色的旗艦店。

預計在10月30日開幕的Maison Seoul首爾旗艦店，外型明顯呼應位於巴黎的路易威登基金會美術館（Fondation Louis Vuitton），也參考了京畿道水原市中央自十八世紀矗立至今的華城（Hwaseong Fortress）等韓國古蹟，還有東萊鶴舞（Dongnae Hakchum）的優雅舞步和白色舞衣，對於韓國建築與舞蹈有著令人驚訝的熟悉，源於法蘭克蓋瑞的其中一位兒媳是韓國人，現年90歲的法蘭克蓋瑞表示，「我約莫25年前第一次造訪首爾，當時站在宗廟（Jongmyo Shrine）花園所映入眼簾的磅礡景象，至今記憶猶新，很開心能夠設計路易威登Maison Seoul首爾旗艦店。」他以此建築意象轉變為盒子上方放置一個玻璃帽的想法，作為旗艦店的量體輪廓。

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