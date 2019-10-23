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建築大師Frank Gehry手稿簡直抽象畫 LV首爾旗艦店絕美

2019-10-23 11:03聯合報 記者楊詩涵／即時報導

路易威登在首爾即將開幕全新的旗艦店，這也是建築大師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）首度與品牌合作專門店設計，更是他個人在南韓的首座建築作品，手稿仍然是大師標誌手法的抽象風格，打造出坐落在江南區青潭洞、以圓弧玻璃立面建築為特色的旗艦店。

預計在10月30日開幕的Maison Seoul首爾旗艦店，外型明顯呼應位於巴黎的路易威登基金會美術館（Fondation Louis Vuitton），也參考了京畿道水原市中央自十八世紀矗立至今的華城（Hwaseong Fortress）等韓國古蹟，還有東萊鶴舞（Dongnae Hakchum）的優雅舞步和白色舞衣，對於韓國建築與舞蹈有著令人驚訝的熟悉，源於法蘭克蓋瑞的其中一位兒媳是韓國人，現年90歲的法蘭克蓋瑞表示，「我約莫25年前第一次造訪首爾，當時站在宗廟（Jongmyo Shrine）花園所映入眼簾的磅礡景象，至今記憶猶新，很開心能夠設計路易威登Maison Seoul首爾旗艦店。」他以此建築意象轉變為盒子上方放置一個玻璃帽的想法，作為旗艦店的量體輪廓。

旗艦店的室內設計則由彼得馬里諾（Peter Marino）掌舵，他自1994年以來一直與路易威登合作，專案包括位於新龐德街路易威登之家等等。路易威登於1991年進駐首爾成立第一家專櫃，到了2000年才在清潭洞成立第一家國際性的專門店，建築中的路易威登Espace藝廊曾展出許多韓國藝術家的作品，2019年發行的「路易威登遊記系列（Louis Vuitton Travel Book）」也收錄由雙人藝術家Icinori所創作的「首爾」一書。

Maison Seoul首爾旗艦店的室內設計由彼得馬里諾執掌。圖／LV提供
Maison Seoul首爾旗艦店的室內設計由彼得馬里諾執掌。圖／LV提供
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融入韓國建築、舞蹈文化之美的Maison Seoul首爾旗艦店美得通透磅礡。圖／...
融入韓國建築、舞蹈文化之美的Maison Seoul首爾旗艦店美得通透磅礡。圖／LV提供
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法蘭克蓋瑞的手稿相當具有個人風格，圖為路易威登首爾旗艦店設計圖。圖／Gehry ...
法蘭克蓋瑞的手稿相當具有個人風格，圖為路易威登首爾旗艦店設計圖。圖／Gehry Partners, LLP/Louis Vuitton Malletier提供
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Maison Seoul首爾旗艦店的室內設計呼應玻璃外觀，在室內也以敞亮繽紛的視...
Maison Seoul首爾旗艦店的室內設計呼應玻璃外觀，在室內也以敞亮繽紛的視覺為設計。圖／LV提供
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Maison Seoul首爾旗艦店的室內設計呼應玻璃外觀，在室內也以敞亮繽紛的視...
Maison Seoul首爾旗艦店的室內設計呼應玻璃外觀，在室內也以敞亮繽紛的視覺為設計。圖／LV提供
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路易威登Maison Seoul首爾旗艦店預計於10月30日開幕。圖／LV提供
路易威登Maison Seoul首爾旗艦店預計於10月30日開幕。圖／LV提供
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路易威登Maison Seoul首爾旗艦店預計於10月30日開幕。圖／LV提供
路易威登Maison Seoul首爾旗艦店預計於10月30日開幕。圖／LV提供
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Maison Seoul首爾旗艦店的室內設計呼應玻璃外觀，在室內也以敞亮繽紛的視...
Maison Seoul首爾旗艦店的室內設計呼應玻璃外觀，在室內也以敞亮繽紛的視覺為設計。圖／LV提供
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建築大師法蘭克蓋瑞首度在南韓設計的建築、也是亞洲第4座，即路易威登首爾旗艦店。圖...
建築大師法蘭克蓋瑞首度在南韓設計的建築、也是亞洲第4座，即路易威登首爾旗艦店。圖／Gehry Partners, LLP/Louis Vuitton Malletier提供
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首爾建築韓國
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