麻醬迷激推！大師兄「銷魂花生麻醬」難忘的好滋味
2019-10-23 10:43
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
即食麵市場百家爭鳴，不僅主廚、藝人紛紛投入，近期爆紅的乾拌麵品牌「大師兄銷魂麵」不落人後，推出全新「銷魂花生麻醬」口味，緊緊抓牢粉絲的心。
新品「銷魂花生麻醬」外包裝以暖黃色為主色調，柔和色澤充滿視覺感。說到乾拌麵，美味醬料有著畫龍點睛之效，主廚耗時多年研發花生麻醬，嚴選高品質花生、芝麻及辣油製作，搭配細麵享用，別有一番滋味。品嚐前別忘了讓麵體充分吸附醬汁精華，初嚐花生香氣直衝腦門，淡淡芝麻香繚繞口中，尾韻帶有麻辣口感，多重享受一次滿足。
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全新「銷魂花生麻醬」10月28日起於實體麵舖正式開賣。好康再加碼，即日起至10月27日，民眾於全台6間實體店舖買任一套餐，享10元加購價「銷魂花生麻醬拌麵」乙包；官網消費滿500 元（不含運），加 10 元贈「銷魂花生麻醬拌麵」乙包。
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