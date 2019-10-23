在好市多買米漢堡打開就發霉 網友嘆「災情有夠慘」

2019-10-23 09:43 聯合新聞網 綜合報導



有許多網友在好市多購買到發霉的洋蔥牛肉口味「米漢堡」。圖擷自 臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

美式大賣場好市多（Costco）販賣的一款「米漢堡」，近期遭網友陸續爆出發霉災情。有網友在網上發文，表示買了這款米漢堡回家，打開卻發現漢堡出現黑邊和黑點痕跡，送回店內退貨後發現真的是黴菌，對此許多網友也回應遇到相同情況，而好市多目前也已針對全台的米漢堡進行回收的處理，民眾若在指定時間內購買過則可帶回店內退貨。

這位網友21日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己當天在好市多買了特價的洋蔥牛肉口味「喜生米漢堡」，晚上打開包裝卻發現漢堡邊邊出現黑點，因此PO文向網友們詢問這是否為黴菌。

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許多網友看到文章後紛紛回應，表示遇到相同情況，並力勸原PO趕快去退貨，「我的也一樣發霉了。」、「我以前吃都沒檢查，看到嚇死了。」、「這批的災情有夠慘…不過我台南買的好像沒事。」、「才拆3個，2個發霉而且袋子都黃黃的。」、「真的很多人中獎ㄟ……」、「這種的品質一定退，才會像樓上說的嚴加品管。」

原PO事後也將米漢堡拿去原店退貨，並表示上面的黑點真的是黴菌，根據「ETtoday新聞雲」報導，好市多員工對此回應，好市多已將全台米漢堡下架，廠商訂單也已全數延遲，而初步調查應是漢堡在外倉運送過程中失溫，導致發霉，新北市衛生局目前已派人至廠商稽查抽驗，由於10月17日至21日販售的該商品須召回下架，因此若民眾有購買過則可進行退貨。