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金融時報：陸擬撤換林鄭月娥 新特首考慮陳德霖和唐英年

吳德榮：強颱博羅依路徑呈現大迴轉特徵 不會侵襲日本

2019-10-23 07:09聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

今、明兩天受東北風影響，水氣少；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適、早晚涼；北海岸、北部山區及東半部山區有零星短暫降雨的機率。中南部為晴時多雲、白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；午後南部山區有局部零星降雨的機率。

今天北部18至28度、中部19至31度、南部20至32度、東部19至29度。

周五至下周一東北風影響，水氣持續偏少，北海岸、北部山區及東北部有零星短暫降雨的機率；北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適至微熱、早晚偏涼。中南部仍為晴時多雲，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；午後南部山區有局部零星降雨的機率。

他說，下周二鋒面到，北台灣明顯轉變，氣溫降、有局部雨。

他說，強颱博羅依今天仍維持較強的強度；明天起進入海洋熱含量低、垂直風切大的環境，強度逐漸減弱。路徑則呈現大迴轉的特徵，全程都在日本的東南方海面，與陸地有一段距離，不會侵襲日本。

強颱博羅依路徑潛勢。圖／取自氣象局網站
強颱博羅依路徑潛勢。圖／取自氣象局網站
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吳德榮颱風
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