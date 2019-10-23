女養顏、男補氣！Hi-Q鱻食「男女火鍋」優惠現省131元

2019-10-23 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



隨著氣候轉涼，Hi-Q鱻食以男女不同的需求，推出各有不同特色的「貴妃美顏鍋」、「御膳元氣鍋」等兩款鍋物，並且可享10月的嘗鮮優惠價，現省81～131元。另外店內也有魚湯組、黃金鯧等一系列優惠方案。

Hi-Q褐藻生活館是由中華海洋生計所創立的生計商店，館內的「Hi-Q鱻食」提供一系列使用褐藻相關食材、褐藻培育的水產所烹飪的料理，是市場少見的褐藻主題餐廳。本次針對女性調整體質、養顏美容需求所設計的「貴妃美顏鍋」，選用白荳蔻、蔘鬚、當歸、紅棗、枸杞等中藥，搭配昆布湯、鮮奶熬煮，再使用吃褐藻長大、口感彈牙的金目鱸魚入菜，每份原價480元，10月優惠價399元。

針對男性袪濕補氣需求所設計的御膳元氣鍋，溫潤的肉骨茶湯底是使用當歸、黨參、肉桂、枸杞、白胡椒、甘草及大蒜等食材入昆布湯頭熬煮而成，再搭配台灣香草健康豬，以及用褐藻養殖的金目鱸、海紅鯛，溫補養身，原價630元，10月優惠499元。另外午餐限定的漾采活顏貴妃餐、褐藻金鯧米粉，在10月期間也各有249元、199元的優惠價，現省21～71元。

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