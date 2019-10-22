送1公斤淡菜、龍蝦！蟹舞「萬聖節套餐」連醬汁都暗黑
2019-10-22 23:55
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
結合音樂、舞蹈表演與手抓海鮮的「蟹舞」（DANCING CRAB）於今年萬聖節規劃「萬聖節派對餐」，讓民眾可以品嚐到一系列暗黑系料理，用餐即可以抽螃蟹筆、螃蟹髮箍等週邊商品，另外於指定日期變裝用餐，還有機會抽中1公斤重的白蝦或是淡菜，甚至是波士頓龍蝦。
蟹舞手抓海鮮源自新加坡，於日本發揚光大後，在今年1月正式登台。店內最大的特色之一，就是每隔45分鐘就會有一次熱舞表演，娛樂性十足。本次蟹舞配合萬聖節主題，即日起推出「萬聖節派對餐」，內含有烏漆麻黑的「暗黑凱薩沙拉」，還有傑克BBQ豬排、肯瓊辣味薯條等料理。其中內含松葉蟹足、智利冰蟹、白蝦、淡菜與多種時蔬的萬聖派對組合包，除了有經典的招牌醬、黑胡椒醬等醬汁可選之外，還有期間限定的「暗黑咖哩醬」。另外手撕甜甜圈也化身漆黑的「手撕黑嘛嘛」，更添萬聖節氣息。
可供4人共享的「萬聖節派對餐」，每套售價3,999元，供應至10月31日。民眾點購萬聖節派對餐，即可抽螃蟹筆、螃蟹髮箍、螃蟹頭套等週邊商品；10月25、26、27、31日，穿著萬聖節主題服飾用餐，即有機會抽中1公斤白蝦或淡菜；10月31日再加碼抽出波士頓龍蝦。
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