久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了
2019-10-22 22:00
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
外食族看過來！想省荷包、搶折扣趁現在，在去年引起粉絲轟動的SUBWAY買一送一，這次為慶祝世界三明治日將於11/1回歸，還有粉絲千呼萬喚的漢堡王華堡雙套餐，10/24起推出「還你華堡雙套餐」來回饋堡迷的熱情支持。
SUBWAY這次推出的一日限定「凡事吃好堡，好事來臨門」活動，將從11/1早上11點至晚上8點，消費者於全台門市購買一個6吋潛艇堡搭配一杯飲料，即可免費贈送一個6吋潛艇堡，每位顧客最多可購買兩份買一送一優惠，且贈送的6吋潛艇堡須與購買的潛艇堡相同口味及相同麵包，12吋潛艇堡、沙拉、香烤起司披薩系列和早餐不包含在活動內。此外，活動將與台灣全民食物銀行協會合作，買潛艇堡也能做愛心。
為回應廣大網友呼喚，漢堡王10/24至11/25祭出「還你華堡雙套餐」，凡出示優惠條碼或圖片，即可以229元買到華堡雙套餐，現省69元。此波優惠搭配增量10%牛肉的升級版華堡，讓粉絲們享受更厚、更香、更多汁，超值又過癮的華堡雙套餐。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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