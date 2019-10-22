一吃辣就想「狂吻」的3大星座 牡羊＋雙子都愛火辣吻

2019-10-22 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／即時報導



到了冬天，想要暖身的最佳選擇就是來鍋熱熱的麻辣燙，最能讓人感到味蕾大開，而說到吃辣，不是人人都能入口的，而對於哪些星座來說，吃辣之後就會狂吻你，吃辣會變成他們的最佳藉口呢？我們一起來看看。

牡羊座

牡羊座對於愛情，一向是熱情如火的，當然表達愛意也要火熱熱的進行，才能讓對方感受自己的愛意，而當他們吃到火辣辣的時候，你的「嘴」就是他最好的解辣救星，也讓你一同感受來自牡羊座這火辣辣的熱吻吧！

雙子座

喜歡各種搞怪的鬼靈精個性，莫屬雙子座了，對於一切事物都非常的隨性，當然接吻這件事，也不外乎如此，當他們吃完滿口的辣味時，就會想要對身邊的人來個惡作劇，來個火熱的舌吻，給你一個充滿愛意又嬉皮的感覺，那你也絕不能錯過。

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