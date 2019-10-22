S&W、莫爾頓推美國和牛 比臉大64盎司巨無霸牛排登場

2019-10-22 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



Smith & Wollensky牛排館推出64盎司美國和牛紅屋牛排。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

和牛油花多，入口即化，受到不少饕客喜愛。看準商機的牛排館業者，紛紛推出美國和牛上桌，Smith & Wollensky邀請美國行政主廚，帶來64盎司的美國和牛紅屋牛排，份量大到6個人一起吃都沒問題。莫爾頓牛排館推出極黑和牛，包含紐約客、菲力等部位，提供饕客選擇。

美國蛇河農場SRF的頂級極黑和牛，由日本黑毛和牛及美國安格斯牛配種而成的品種，結合了兩種不同品種的優點，油花分布均勻細膩，口感軟嫩鮮甜且肉汁豐富。

看準台灣人愛吃牛排商機，Smith & Wollensky牛排館台北店邀請美國行政主廚Matthew King來台，並帶來今年5月才在拉斯維加斯推出的新菜色經30天熟成的「美國和牛紅屋牛排64盎司」，正式在台北店開賣，每份16,880元。

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Matthew King表示，一般24盎司牛排以高溫烤約15到20分鐘即上桌，但這次推出的64盎司牛排，份量比起其他牛排大上許多，所以一般高溫先烤過封住肉汁後，再轉為中溫烤，讓熱度傳到裡面，之後再以高溫烤上色，需花上40分鐘，超過1倍時間製作。因為份量大，可4到6人一起分享吃。

此外，Smith & Wollensky牛排館公布隱藏菜單80天乾式熟成牛排，一口咬下可品嘗到起司、堅果香氣，還有強烈肉味，適合喜歡重口味老饕。另一道隱藏菜色威士忌熟成牛排，因為點閱率高，此次登上菜單。兩種牛排價位分別是9,280元、4,280元。

莫爾頓牛排館推出全新秋冬時令菜單，同樣端出頂級SRF極黑和牛，有金牌極黑厚切和牛紐約客牛排、和牛菲力佐黑松露牛肝菌等，提供饕客選擇。同時更換前菜及配菜。前菜為小甘藍南瓜沙拉配布拉塔起司、配菜有義式麵疙瘩佐藍紋奶油，讓濃郁滋味喚醒味蕾。