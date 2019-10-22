梵克雅寶經典戀人之橋絕美升級！新作歌頌傳奇愛情故事 2019-10-22 19:11
聯合報 記者
孫曼
／即時報導
因
而誕生的法國精品品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），向來擅長以充滿詩意的方式演繹時間科學。今年時間的詩篇（Poetry of Time）新作歌頌愛情，從兩心相印的柔情蜜意、初見時的溫暖悸動、到久別重逢的浪漫激情，種種愛情的面向都成為創作的主題。全新版本的Lady Arpels Pont des Amoureux戀人之橋，除了刻畫日夜四季的場景，更能隨時欣賞相聚的瞬間浪漫。Extraordinary Dials以精湛工藝演繹約會場景，8款高級珠寶神秘 愛情 ，則以神話與傳說中膾炙人口的愛情故事為主題，向傳說中的神仙眷侶致敬。 腕表
梵克雅寶於2010年推出的Lady Arpels Pont des Amoureux戀人之橋腕表，表盤上一對男女各自佇立橋的左右兩端，女子每小時逐步前行，男子則隨分鐘起步，二人每逢正午和午夜都能相擁重聚。無比浪漫的設計從此成為梵克雅寶的經典。全新作品繼既有的午夜場景之外，更推出「日間」版本，讓表盤上的一對戀人，在陽光燦爛的白晝美景中繾綣重逢。同時推出的四季版本，讓這對戀人忠貞情意、約定在全年的不同時刻重聚。
四季與白晝、夜晚版本一樣，以精湛的琺瑯微型彩繪繪製精細的場景細節，拱橋下的春花、夏蝶、秋葉和冬雪圖案則以黃金雕琢、手工上色，演繹隨四季更迭的花都風景。表盤的主題更延續至鑲滿美鑽和彩色寶石的鍊帶，勾勒出高雅的構圖。而全新Pont des Amoureux系列腕表，更搭載可自主啟動的按需動畫模組，只需輕按按鈕，就可隨時欣賞戀人深情接吻的瞬間。
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薈萃多種精湛的微型裝飾工藝而成的Extraordinary Dials非凡工藝表盤系列，今年新作推出3款全新的Charms Extraordinaire腕表歌頌愛情。三款不同尺寸的腕表刻劃一對愛侶在巴黎最具象徵意義的地點相會，透過表盤逐漸增加的尺寸，暗喻從相識到相依日漸熾盛的愛火。
看似為高級珠寶、但隱藏時間的神秘表，新作則以「神話眷侶」為主角，將文學、神話與歌劇作品中膾炙人口的愛情故事、透過色彩豐富的非凡寶石與精彩的珠寶工藝娓娓道來：阿伊達與拉達梅斯、尤利西斯與潘妮洛普、崔斯坦與伊索德等。時間則巧妙隱藏在滑蓋式表盤及鉸接式珠寶結構之內，彷彿在愛情之中，時間的流逝不存在，只有瞬間永恆。
戀人橋腕表表盒。圖／梵克雅寶提供 分享 Lady Arpels Pont des Amoureux Printemps春季戀人橋腕表，1,160萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Lady Arpels Pont des Amoureux夜晚戀人橋表，387萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Lady Arpels Pont des Amoureux Jour白晝戀人橋腕表，660萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Aphrodite & Adonis secret腕表，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 分享 Amytis & Nabuchodonosor secret腕表，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 分享 為Charms Romance Parisienne Retrouvailles表盤描畫微型彩繪。圖／梵克雅寶提供 分享 為Charms Romance Parisienne Promenade腕表裝嵌黃金及內填琺瑯飾片。圖／梵克雅寶提供 分享 Aïda & Radamès secret腕表，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 分享 Charms Romance Parisienne Rencontre腕表，172萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Ulysse & Pénélope secret腕表，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 分享 Philémon & Baucis secret腕表，價格店洽。圖／梵克雅寶提供 分享 Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，660萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Lady Arpels Pont des Amoureux Printemps春季戀人橋腕表，1,160萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Lady Arpels Pont des Amoureux Hiver冬季戀人橋腕表，1,160萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Lady Arpels Pont des Amoureux Jour白晝戀人橋腕表，387萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Charms Romance Parisienne Retrouvailles腕表，213萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 為L’histoire d’amour de Flore & Zéphyr腕表鑲嵌彩色藍寶石。圖／梵克雅寶提供 分享 Lady Arpels Pont des Amoureux Été夏季戀人橋腕表，1,160萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Lady Arpels Pont des Amoureux Automne秋季戀人橋腕表，1,160萬元。圖／梵克雅寶提供 分享 Charms Romance Parisienne Promenade腕表，236萬元。圖／梵克雅寶提供 分享
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