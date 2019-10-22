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梵克雅寶經典戀人之橋絕美升級！新作歌頌傳奇愛情故事

2019-10-22 19:11聯合報 記者孫曼／即時報導

愛情而誕生的法國精品品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），向來擅長以充滿詩意的方式演繹時間科學。今年時間的詩篇（Poetry of Time）新作歌頌愛情，從兩心相印的柔情蜜意、初見時的溫暖悸動、到久別重逢的浪漫激情，種種愛情的面向都成為創作的主題。全新版本的Lady Arpels Pont des Amoureux戀人之橋，除了刻畫日夜四季的場景，更能隨時欣賞相聚的瞬間浪漫。Extraordinary Dials以精湛工藝演繹約會場景，8款高級珠寶神秘腕表，則以神話與傳說中膾炙人口的愛情故事為主題，向傳說中的神仙眷侶致敬。

梵克雅寶於2010年推出的Lady Arpels Pont des Amoureux戀人之橋腕表，表盤上一對男女各自佇立橋的左右兩端，女子每小時逐步前行，男子則隨分鐘起步，二人每逢正午和午夜都能相擁重聚。無比浪漫的設計從此成為梵克雅寶的經典。全新作品繼既有的午夜場景之外，更推出「日間」版本，讓表盤上的一對戀人，在陽光燦爛的白晝美景中繾綣重逢。同時推出的四季版本，讓這對戀人忠貞情意、約定在全年的不同時刻重聚。

四季與白晝、夜晚版本一樣，以精湛的琺瑯微型彩繪繪製精細的場景細節，拱橋下的春花、夏蝶、秋葉和冬雪圖案則以黃金雕琢、手工上色，演繹隨四季更迭的花都風景。表盤的主題更延續至鑲滿美鑽和彩色寶石的鍊帶，勾勒出高雅的構圖。而全新Pont des Amoureux系列腕表，更搭載可自主啟動的按需動畫模組，只需輕按按鈕，就可隨時欣賞戀人深情接吻的瞬間。

薈萃多種精湛的微型裝飾工藝而成的Extraordinary Dials非凡工藝表盤系列，今年新作推出3款全新的Charms Extraordinaire腕表歌頌愛情。三款不同尺寸的腕表刻劃一對愛侶在巴黎最具象徵意義的地點相會，透過表盤逐漸增加的尺寸，暗喻從相識到相依日漸熾盛的愛火。

看似為高級珠寶、但隱藏時間的神秘表，新作則以「神話眷侶」為主角，將文學、神話與歌劇作品中膾炙人口的愛情故事、透過色彩豐富的非凡寶石與精彩的珠寶工藝娓娓道來：阿伊達與拉達梅斯、尤利西斯與潘妮洛普、崔斯坦與伊索德等。時間則巧妙隱藏在滑蓋式表盤及鉸接式珠寶結構之內，彷彿在愛情之中，時間的流逝不存在，只有瞬間永恆。

戀人橋腕表表盒。圖／梵克雅寶提供
戀人橋腕表表盒。圖／梵克雅寶提供
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