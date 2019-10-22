一幻拉麵X胡同居酒屋合體進駐板橋 這天拉麵、牛排半價

2019-10-22 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



想吃拉麵、串燒或牛排，不怕再有選擇困難症，現在可以同時都吃到。近期引進多個獨家或新北首店的環球購物中心板橋車站，最新推出獨家首店「一幻拉麵 X 胡同居酒屋」將於10/24進駐2樓戶外餐廳區開幕，結合蝦味拉麵、日式串燒、秤重牛排、精釀啤酒等跨界美食組合都可一次品嘗，10/23前推出拉麵5折、特定牛排半價，開幕還有限量拉麵7折及啤酒優惠。

「一幻拉麵 X 胡同居酒屋」以日系木質風打造出明亮空間，座位共有50席，分別有吧台、景觀立食區及多人座位，滿足一個人用餐、朋友聚會或是全家用餐需求。試營運期間10/23前推出限量拉麵 5 折、限量嫩肩牛排200克半價；10/24開幕至10/31，推出限量拉麵全品項7折、金色三麥精釀啤酒不限品項限量特價150元；11/1至11/3消費滿600元以上，可享獨家限量牛排造型蛋糕，擬真的牛排造型搭配巧克力布朗尼蛋糕，讓視覺與味覺充滿樂趣。

濃郁系拉麵中以「蝦」為代表的「一幻拉麵」，甜蝦鮮甜湯頭可選擇不同濃度的湯頭及味增、鹽味、醬油口味，一碗單價250元。「吃多少、算多少」秤重牛排，為「一幻拉麵 X 胡同居酒屋」獨家菜色，可依喜好選擇牛排部位。日式串燒包含各式肉品、蔬菜及海鮮等超過20種串燒70元起，獨家菜色包括「厚切牛五花」、「厚切松阪豬」分別為140元、100元。

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金色三麥手壓精釀啤酒共六種口味，還有限定的檸檬草口味。圖／環球購物中心提供 分享 facebook 招牌串燒「墨魚香腸」100元。圖／環球購物中心提供 分享 facebook 「一幻拉麵 X 胡同居酒屋」以日系木質風，打造出寬敞明亮空間。圖／環球購物中心提供 分享 facebook 「一幻拉麵 X 胡同居酒屋」設有景觀立食區，可邊吃邊欣賞戶外景色。圖／環球購物中心提供 分享 facebook 蝦味拉麵250元。圖／環球購物中心提供 分享 facebook 「一幻拉麵 X 胡同居酒屋」推出吃多少算多少的秤重牛排。圖／環球購物中心提供 分享 facebook 「一幻拉麵 X 胡同居酒屋」有多樣串燒口味。圖／環球購物中心提供 分享 facebook