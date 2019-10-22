侯佩岑、關穎長腿上陣秀LONGCHAMP新包款 辣媽無極限

2019-10-22 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



LONGCHAMP的經典Le Pliage摺疊包系列在2019秋冬推出全新迷你款式Le Mini Pliage Cuir，迎合流行，以精巧尺寸、壓紋皮革展現華麗，搭出敏捷自信的風格。

包括珍妮佛羅蓓茲（Jennifer Lopez）、俄國超模（Irina Shayk）都分別以粉色套裝、搖滾穿搭，展現Le Mini Pliage Cuir迷你白、黑色系的不同樣貌，侯佩岑和關穎也不約而同以大長腿搭襯全新Le Mini Pliage Cuir，關身穿迷幻T恤配襯銀色款，表現辣媽個性；侯佩岑則是以灰色系裙裝搭黑色包款，整個人變得無敵纖長。

Le Mini Pliage Cuir迷你尺寸系列以小牛皮材質為主，除了單色之外，也有LGP Logo壓紋的設計，以粉白、黑色搭襯，展現青春活力；而黑色款則以迷霧黑、亮面黑交錯，適合上班以及下班後的朋友歡聚時光；銀色系金屬未來感爆棚，成為穿搭亮點，適合作為畫龍點睛的高調配件。 Le Mini Pliage Cuir Maxi Imprime LGP粉白色迷你手提包，售價15,400元。圖／LONGCHAMP提供 分享 facebook 侯佩岑以Le Mini Pliage Cuir Appaloosa系列迷你手提包，搭出帥氣風格。圖／取自IG 分享 facebook 珍妮佛羅蓓茲以粉色套裝搭配純白鱷魚壓紋牛皮Le Mini Pliage Cuir Croco系列迷你手提包。圖／LONGCHAMP提供 分享 facebook 關穎以Le Mini Pliage Cuir Metal LGP系列LGP壓紋銀色迷你手提包，搭出街頭潮流的率性。圖／取自IG 分享 facebook LONGCHAMP的經典Le Pliage摺疊包系列在2019秋冬推出全新迷你款式。圖／LONGCHAMP提供 分享 facebook Le Mini Pliage Cuir Maxi Imprime LGP黑色迷你手提包，售價15,400元。圖／LONGCHAMP提供 分享 facebook 侯佩岑以Le Mini Pliage Cuir Appaloosa系列迷你手提包搭襯灰色系服裝，無敵纖長。圖／取自IG 分享 facebook 超模Irina Shayk一身帥氣搭配勁黑Le Mini Pliage Cuir Croco系列鱷魚壓紋迷你手提包。圖／LONGCHAMP提供 分享 facebook LONGCHAMP的經典Le Pliage摺疊包系列在2019秋冬推出全新迷你款式。圖／LONGCHAMP提供 分享 facebook 關穎以長腿搭襯Le Mini Pliage Cuir Metal LGP系列LGP壓紋銀色迷你手提包。圖／取自IG 分享 facebook Le Mini Pliage Cuir Metal LGP銀色迷你手提包，售價15,400元。圖／LONGCHAMP提供 分享 facebook