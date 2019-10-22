侯佩岑、關穎長腿上陣秀LONGCHAMP新包款 辣媽無極限
2019-10-22 18:47
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
LONGCHAMP的經典Le Pliage摺疊包系列在2019秋冬推出全新迷你款式Le Mini Pliage Cuir，迎合流行，以精巧尺寸、壓紋皮革展現華麗，搭出敏捷自信的風格。
包括珍妮佛羅蓓茲（Jennifer Lopez）、俄國超模（Irina Shayk）都分別以粉色套裝、搖滾穿搭，展現Le Mini Pliage Cuir迷你白、黑色系的不同樣貌，侯佩岑和關穎也不約而同以大長腿搭襯全新Le Mini Pliage Cuir，關身穿迷幻T恤配襯銀色款，表現辣媽個性；侯佩岑則是以灰色系裙裝搭黑色包款，整個人變得無敵纖長。
Le Mini Pliage Cuir迷你尺寸系列以小牛皮材質為主，除了單色之外，也有LGP Logo壓紋的設計，以粉白、黑色搭襯，展現青春活力；而黑色款則以迷霧黑、亮面黑交錯，適合上班以及下班後的朋友歡聚時光；銀色系金屬未來感爆棚，成為穿搭亮點，適合作為畫龍點睛的高調配件。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
留言