JOHNNIE WALKER 15年封蜜雪莉桶蘇格蘭威士忌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣近年時興品飲雪莉桶威士忌，但品酒達人常說「雪莉桶深沉厚重，酒莊的酒若力度不夠，無法展現其滋味」；而這支「JOHNNIE WALKER 15年封蜜雪莉桶威士忌」以源自西班牙赫雷斯產區的雪莉酒進行二次熟成，封存了赫雷斯雪莉酒年日照高達3200小時的香甜滑順，也同時保有JOHNNIE WALKER，原有的醇厚風格，少了濃厚的煙燻風味卻依樣有著綿長的尾韻，「相當稀罕難得的風味」是不少酒評這麼註解。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／帝亞吉歐 提供 分享 facebook

15年陳釀、經過赫雷斯雪莉桶二次熟成，帝亞吉歐品牌大使黃毓禮說，「完美呈現雪莉桶獨特蜜餞、乾果、可可風味，同時交織出細膩花果、烤蘋果與蜂蜜香氣」。「這酒完全有著約翰走路的 DNA，但又是一次很不一樣的嘗試」。他說，沒有品牌的煙燻、泥煤與海洋的鹹味，最初感受到蜂蜜烤蘋果及香草香氣，乾淨清甜；入口霎那，醇順易飲，雪莉桶蜜餞、巧克力、堅果風味慢慢溢散開來；若細細品味，可嘗出高地區Clynelish酒廠經典的細膩花果氣息，加上斯貝賽區Glen Elgin酒廠特有的水果蛋糕與乾果香氣，豐富滋味層層綻放；尾韻則以柔順綿長的蜂蜜及蜜餞香氣收尾。

「這足以見證約翰走路最厲害的調和工藝，想說甚麼就是甚麼，還能說得如此誘人」。黃毓禮這麼解讀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／帝亞吉歐 提供 分享 facebook

迎接JOHNNIE WALKER明年將邁入200周年、承襲近兩個世紀精湛調和工藝，品牌推出這支全新的酒款。帝亞吉歐品牌大使黃毓禮認為，從高地的水果、麥香等風味，到低地的青草味，而這支15年的《封．蜜雪莉桶威士忌》，「任何場合都適合，就像隨時在身邊的好朋友，很容易認識、很友善，讓人願意打開心胸接納它，它的甜味、花香容易入門，嘗過後，卻又發現很有深度」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／帝亞吉歐 提供 分享 facebook

黃毓禮口中的「深度」，源自西班牙政府雪莉酒區DO (Denominación de Origen)法定規範，唯有釀自赫雷斯、聖瑪利亞港和桑盧卡爾市圍成的「雪莉金三角」（Sherry Triangle）的葡萄加烈酒款，才能稱為雪莉酒。而15年封•蜜雪莉桶正是使用100%赫雷斯產區雪莉桶做二次熟成，年日照高達3200個小時，使其產區的葡萄熟度高、陳釀出的雪莉酒風味馥郁迷人。

●喝出無窮盡的可能性

「約翰走路15年封．蜜雪莉桶威士忌」怎麼喝？品酒達人說，先開啟嗅覺，試想咖啡、木香，還有久違的肉桂香氣，都能一一對應到酒香裡；想搭餐，從台灣小吃如肉羹、滷肉飯，到肉質鮮嫩的羊排、滋味層次豐美的牛肉片、尋常可得的薯條，甚至甜點提拉米蘇，這支酒都完美巧搭。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／帝亞吉歐 提供 分享 facebook

像玩組合遊戲般，此酒不只百搭，還可以「玩」出無窮盡的變化。「等到最後一口牛肉剛要嚥下時，飲一口酒，酒的香甜感被放大了，包括肉質的甜美滋味都被拉回口腔；不只純飲，加了冰塊還有更多變化」。「這就是約翰走路15年封．蜜雪莉桶威士忌的魅力，百搭，卻又有各種的可能性」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／帝亞吉歐 提供 分享 facebook

●台灣獨步全球搶先上市

「JOHNNIE WALKER 15年雪莉桶風味蘇格蘭威士忌─封•蜜雪莉桶」帶來的另一個驚喜，是台灣獨步全球9月底起搶先上市，建議售價1,400元，可於全省酒類專賣店、指定量販店及便利商店陸續販售，詳細上架時間請洽各店家，或洽服務專線：0800-260-123。

FB粉絲團： https://www.facebook.com/JohnnieWalkerTaiwan/ Product page： https://www.johnniewalker.com/zh-tw/經典酒藏/經典酒藏johnnie-walker-經典系列/15yo-sherry-finish/

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】