鯊魚鬼臉、迷彩猿人！MCM X A BATHING APE聯名潮翻天

2019-10-22 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



為討好千禧世代的消費需求，精品與潮牌的跨界合作可說更趨頻繁，堪稱日本街頭潮流始祖的A BATHING APE® (BAPE®)日前就與德國精品MCM合推一系列聯名單品，讓品牌經典的鯊魚圖騰及迷彩猿人躍上行頭；而日本運動品牌Onitsuka Tiger也與南韓前衛潮牌KYE合作，推出系列鞋款與衣著。

引領90年代日本裏原宿街潮流行的A BATHING APE®，以其標識性的迷彩印花及猿人形象吸引潮流粉絲追捧，這次品牌偕同德國精品MCM推出一系列皮具、服裝和配飾，像運動外套與同款長褲以滿布迷彩印花搭配MCM Visetos圖案，又或是Milo小猴圖案衛衣則印上聯名Logo，並將人猿的顏色變成MCM的經典干邑色。

另外，A BATHING APE®充滿趣味且設計感的鯊魚鬼臉，則以張開大嘴的模樣印在MCM干邑色Visetos之上，品牌經典的後背包、皮夾和周末旅行包紛紛配上鯊魚鬼臉與其他兇悍動物樣式的襟章設計。全新商品將在10月26日正式販售。

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至於Onitsuka Tiger（鬼塚虎）歡慶品牌70周年，陸續與7組來自全球的千禧年代設計師合作推出限量聯名系列。第五彈找來南韓前衛潮流品牌KYE合作，由品牌創辦人兼創意總監Kathleen Hanhee Kye親自設計。