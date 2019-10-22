補身體！日本橋海鮮丼「日＋法生蠔拼盤」 單顆99元起

2019-10-22 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



愛吃生蠔的民眾注意囉！日本橋海鮮丼つじ半（Tsujihan）自10月23日起，將引進法國瑪皇等4款空運自法國、日本的生蠔，推出2～12顆的生蠔組合盤，讓民眾品嚐生蠔的鮮美滋味，10月23日至10月30日期間，還有單顆99元的優惠價，另外還有打卡抽獎的活動，有機會獲得Mikimoto 18K金珍珠鑽石手環等獎品。

本次日本橋海鮮丼つじ半所引進的4款生蠔中，產地包含日本與法國，每款各有不同特色。「法國瑪皇生蠔」的滋味輕盈鮮甜，帶有微微海水鹹香；「法國傑生蠔」口感爽脆，有著淡淡果香；「法國吉利小甜蠔」儘管體型較小，但吃起來甘甜順口。另外還有來自日本的「北海道厚岸生蠔」，肥厚飽滿並有著濃醇滋味。每款生蠔均是產地空運直送，共有2顆、6顆與12顆的3種組合拼盤，售價各為360元、990元與1,950元，產地依現場為準，可任意搭配。

為了搭配生蠔，店內同時推出兩款酒品，包含世界五大酒莊之一的西班牙Agustí Torelló Mata的Cava Reserva Brut 2015 翡翠氣泡酒（原價每瓶980元，限時優惠價880元），以及法國Guy Robin Chablis夏布利白酒（原價每杯200元，限時優惠價180元）。

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在10月23日至10月30日期間，消費並參加打卡活動，即可以99元加購原價180元的當日推薦生蠔1顆。11月1日至11月30日期間，消費套餐、加購生蠔，並參與打卡活動，就可參加抽獎。獎品包括價值27000元的Mikimoto 18K金珍珠鑽石手環，另還有仿真牡蠣生蠔抱枕、500元商品兌換券等禮品。

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