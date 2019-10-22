肯德基新品「松子青醬烤蔬紙包雞」 10月25日打卡免費吃
2019-10-22 18:00
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
紙包雞向來為肯德基獨家人氣餐點，此次創新融合法式羅勒青醬推出「松子青醬烤蔬紙包雞」，以獨創封烤技術，關鍵210度控溫蒸烤，將鮮嫩烤雞腿鎖住飽滿雞汁精華，再加上清爽烤蔬「幫美味加菜」。同時，消費者凡於10月25日於西門町肯德基峨嵋餐廳前參加「均衡美味快閃應援團」拍照活動，完成照片上傳指定任務，即可免費獲得限量「松子青醬烤蔬紙包雞」。
「松子青醬烤蔬紙包雞」大口咬下不僅能嚐到青醬的香氣、嫩彈的帶骨雞腿，搭配的鮮甜的玉米筍及蕃茄烤蔬，將均衡與美味一次到位。為迎接「松子青醬烤蔬紙包雞」上市，肯德基特別於10月25日舉辦「均衡美味快閃應援團」活動，邀請青春應援團至西門町峨嵋餐廳外廣場快閃與消費者同樂，凡當日完成指定拍照打卡任務後，即可獲得限量新品兌換券乙張(每人限兌換乙次)。此外，肯德基加碼攜手全台最大連鎖健身品牌WorldGym世界健身俱樂部，凡購買「松子青醬烤蔬紙包雞」商品，即可獲得WG健身體驗券一張，還可再抽3個月會籍。
這次除了紙包雞新品上市，「南洋酸甜翹翹薯」全新點心也同步登場，使用整顆新鮮馬鈴薯去皮厚切，製成獨特的捲翹豐厚造型，單吃可享受外酥內鬆軟的綿密口感，搭配酸甜帶點微辣後勁的南洋風沾醬，則為舌尖帶來不同層次口味。
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