真的帥到發光！高以翔YOYUU LAB推限量感光正裝

2019-10-22 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



男星高以翔開展副業可說是做得有聲有色，他與朋友合資成立的YOYUU LAB品牌，主打機能性正裝品牌，在這季就推出了全新的Marine Drive 360 City of Glass限量款感光西裝，同樣親自上陣演繹，讓他的粉絲也忍不住說「真的帥到發光！」

藝人經營服裝品牌的人不少，高以翔也自2018年投身其中，打造了YOYUU LAB品牌，以自己的需求為出發點，讓正裝多了機能性元素。繼今年一月上市迷你系列後，近日曝光的一款晚宴型的西服，也延續了同樣概念，其靈感來自加拿大的極光之都黃刀鎮，利用玻璃微珠反進行光的折射與反射，再加上特殊塗層材料打造變色效果，使西服的領片經過強光照射後射出如同極光般的幻彩光效。

而這樣特殊的布料名稱也就名為「極光（Aurora）」，不只使用在領片，連同tuxedo褲的側邊，也能見到優異的反光條，強調腿部修長線條，增添吸睛效果。同時這套晚宴西服還搭配品牌經典360-Stretchᴿ 延展高機能布料，賦予衣服空前的彈性，能迅速恢復時髦、合身的版型。無襯裡結構穿著時能夠為舒適與不悶熱，在白天時低調內斂，依然可以搭配任何日常穿搭，此款西裝僅推出限量8套，所以想撞衫都很難。 YOYUU LAB Marine Drive 360 City of Glass限量款感光西裝經閃光後效果。圖／YOYUU LAB提供 分享 facebook 高以翔親自演繹YOYUU LABMarine Drive 360 City of Glass限量款感光西裝。圖／摘自微博 分享 facebook YOYUU LAB Marine Drive 360 City of Glass限量款感光西裝，約14,350元。圖／YOYUU LAB提供 分享 facebook