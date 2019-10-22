真的帥到發光！高以翔YOYUU LAB推限量感光正裝
2019-10-22 17:51
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
男星高以翔開展副業可說是做得有聲有色，他與朋友合資成立的YOYUU LAB品牌，主打機能性正裝品牌，在這季就推出了全新的Marine Drive 360 City of Glass限量款感光西裝，同樣親自上陣演繹，讓他的粉絲也忍不住說「真的帥到發光！」
藝人經營服裝品牌的人不少，高以翔也自2018年投身其中，打造了YOYUU LAB品牌，以自己的需求為出發點，讓正裝多了機能性元素。繼今年一月上市迷你系列後，近日曝光的一款晚宴型的西服，也延續了同樣概念，其靈感來自加拿大的極光之都黃刀鎮，利用玻璃微珠反進行光的折射與反射，再加上特殊塗層材料打造變色效果，使西服的領片經過強光照射後射出如同極光般的幻彩光效。
而這樣特殊的布料名稱也就名為「極光（Aurora）」，不只使用在領片，連同tuxedo褲的側邊，也能見到優異的反光條，強調腿部修長線條，增添吸睛效果。同時這套晚宴西服還搭配品牌經典360-Stretchᴿ 延展高機能布料，賦予衣服空前的彈性，能迅速恢復時髦、合身的版型。無襯裡結構穿著時能夠為舒適與不悶熱，在白天時低調內斂，依然可以搭配任何日常穿搭，此款西裝僅推出限量8套，所以想撞衫都很難。
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