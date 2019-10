真的帥到發光!高以翔YOYUU LAB推限量感光正裝

2019-10-22 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 /台北即時報導



男星高以翔開展副業可說是做得有聲有色,他與朋友合資成立的YOYUU LAB品牌,主打機能性正裝品牌,在這季就推出了全新的Marine Drive 360 City of Glass限量款感光西裝,同樣親自上陣演繹,讓他的粉絲也忍不住說「真的帥到發光!」

藝人經營服裝品牌的人不少,高以翔也自2018年投身其中,打造了YOYUU LAB品牌,以自己的需求為出發點,讓正裝多了機能性元素。繼今年一月上市迷你系列後,近日曝光的一款晚宴型的西服,也延續了同樣概念,其靈感來自加拿大的極光之都黃刀鎮,利用玻璃微珠反進行光的折射與反射,再加上特殊塗層材料打造變色效果,使西服的領片經過強光照射後射出如同極光般的幻彩光效。

而這樣特殊的布料名稱也就名為「極光(Aurora)」,不只使用在領片,連同tuxedo褲的側邊,也能見到優異的反光條,強調腿部修長線條,增添吸睛效果。同時這套晚宴西服還搭配品牌經典360-Stretchᴿ 延展高機能布料,賦予衣服空前的彈性,能迅速恢復時髦、合身的版型。無襯裡結構穿著時能夠為舒適與不悶熱,在白天時低調內斂,依然可以搭配任何日常穿搭,此款西裝僅推出限量8套,所以想撞衫都很難。 YOYUU LAB Marine Drive 360 City of Glass限量款感光西裝經閃光後效果。圖/YOYUU LAB提供 分享 facebook 高以翔親自演繹YOYUU LABMarine Drive 360 City of Glass限量款感光西裝。圖/摘自微博 分享 facebook YOYUU LAB Marine Drive 360 City of Glass限量款感光西裝,約14,350元。圖/YOYUU LAB提供 分享 facebook