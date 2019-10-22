東南亞美食天堂！ 馬來西亞旅遊必吃經典四大菜系

2019-10-22 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



「美食」是不分國界的共通語言，根據調查顯示，有77%的國人在自助旅行時，會以美食作為旅行主軸，顯示台灣人對吃的喜愛。在多元文化共融之下的馬來西亞，造就了獨有的美食風華，透過馬來西亞四大菜系與早、中、晚三餐的美食攻略，用味蕾融入在地，體驗馬來西亞的生活與文化。

馬來西亞最常見的傳統早飯之一「肉骨茶」，再溫熱帶點刺激的湯頭下肚，美好的一天就此開啟；到了午餐時間，馬來西亞最普遍的午餐就是「椰漿飯」，香濃的椰漿飯、肉類、蔬菜與點綴的蝦餅、花生，營養全都濃縮在這一盤；午茶點心則少不了娘惹糕、米漿粿、蒸米漿等小食，是午後的精神食糧；晚餐選擇更是豐富，馬來人料理仁當上桌便是最佳主菜，配上咖哩、沙嗲等經典佳餚，為一整天的美食之旅畫上最佳句點。

此外，馬來西亞滋味除了代表性的叻沙，還有著名的四大菜系，讓馬來西亞成為東南亞美食天堂。其中，「馬來人料理」揉合了東南亞各國風味，是馬來族的傳統料理，椰漿飯、以及使用蝶豆花煮出淡藍色澤的「藍花飯」為最知名的代表菜；使用各式香料堆疊出的層層香氣，伴隨著金黃色澤的咖哩的「印度人料理」，其印度煎餅與印度拉茶，也是不能錯過的代表美食；肉骨茶、海南雞飯，濃郁海鮮味的福建蝦湯麵和傳統街頭小食米漿粿的「華人料理」，與台灣人淵源最深；「娘惹料理」則是將馬來西亞在地香料融入華人菜餚後，演化出的特色菜系，像是將魚肉、蝦、墨魚弄碎成漿的街邊小吃「烏打」，吃起來像台灣的甜不辣，還有馬來西亞酸辣版的炒米粉「米暹」、叻沙與傳統甜點娘惹糕都是代表之作。 在多元文化共融之下的馬來西亞，造就了獨有的美食風華。圖／馬來西亞觀光局提供 分享 facebook