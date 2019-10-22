東南亞美食天堂！ 馬來西亞旅遊必吃經典四大菜系
2019-10-22 17:34
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
「美食」是不分國界的共通語言，根據調查顯示，有77%的國人在自助旅行時，會以美食作為旅行主軸，顯示台灣人對吃的喜愛。在多元文化共融之下的馬來西亞，造就了獨有的美食風華，透過馬來西亞四大菜系與早、中、晚三餐的美食攻略，用味蕾融入在地，體驗馬來西亞的生活與文化。
馬來西亞最常見的傳統早飯之一「肉骨茶」，再溫熱帶點刺激的湯頭下肚，美好的一天就此開啟；到了午餐時間，馬來西亞最普遍的午餐就是「椰漿飯」，香濃的椰漿飯、肉類、蔬菜與點綴的蝦餅、花生，營養全都濃縮在這一盤；午茶點心則少不了娘惹糕、米漿粿、蒸米漿等小食，是午後的精神食糧；晚餐選擇更是豐富，馬來人料理仁當上桌便是最佳主菜，配上咖哩、沙嗲等經典佳餚，為一整天的美食之旅畫上最佳句點。
此外，馬來西亞滋味除了代表性的叻沙，還有著名的四大菜系，讓馬來西亞成為東南亞美食天堂。其中，「馬來人料理」揉合了東南亞各國風味，是馬來族的傳統料理，椰漿飯、以及使用蝶豆花煮出淡藍色澤的「藍花飯」為最知名的代表菜；使用各式香料堆疊出的層層香氣，伴隨著金黃色澤的咖哩的「印度人料理」，其印度煎餅與印度拉茶，也是不能錯過的代表美食；肉骨茶、海南雞飯，濃郁海鮮味的福建蝦湯麵和傳統街頭小食米漿粿的「華人料理」，與台灣人淵源最深；「娘惹料理」則是將馬來西亞在地香料融入華人菜餚後，演化出的特色菜系，像是將魚肉、蝦、墨魚弄碎成漿的街邊小吃「烏打」，吃起來像台灣的甜不辣，還有馬來西亞酸辣版的炒米粉「米暹」、叻沙與傳統甜點娘惹糕都是代表之作。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
留言