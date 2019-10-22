12強外套「大王」搶先穿！台灣最速男、閃電狼挺中華
2019-10-22 17:27
聯合報 記者黃仕揚
／台北即時報導
為搶進東京奧運棒球參賽最高殿堂，世界12強棒球錦標賽即將於11月5日在台熱血開打，先前運動品牌推出全新應援棒球外套，並找來本屆中華隊國手「台灣大王」王柏融搶先演繹；日前品牌再度力邀跨領域好手，包含頑童小春、「台灣最速男」楊俊瀚與閃電狼陳威霖共組最強應援團隊，齊心力挺中華隊！
adidas力挺中華隊推出全新VRCT運動外套，帥氣雙色拼接棒球外套剪裁立體修身，胸前徽章可隨心更換，更以標語「我們互挺我驕傲」大秀團隊精神。日前品牌除找來四位好手也一同穿上「挺中華VRCT外套」，並同步釋出「沒在怕的」形象影片強力應援。
在影片中，透過運動、音樂、電競等不同領域的四位好手闡述「#沒在怕的」之精神。像是「台灣大王」王柏融帶領中華隊與對手正面對決；「台灣最速男」楊俊瀚突破自我極限全力衝刺，在百米賽道上屢屢刷新全國紀錄；「頑童MJ116」成員小春，不懼傳統外界眼光，逆風前行；「電競世界冠軍」Flash Wolves閃電狼電競隊陳威霖，學霸出身卻選擇非制式的逐夢之路，用世界冠軍證明自我。
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