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百年靈2019新品強勢登台 復仇者系列新尺寸

2019-10-22 17:22聯合報 記者孫曼／即時報導

瑞士腕表品牌百年靈（BREITLING）繼今年9月底相繼在美國洛杉磯、蘇黎世、杜拜舉辦2019全球新品發表會之後，今（10月22）日新品全數抵台，共有17款新作。依百年靈的系列規劃共分為海陸空及專業共四大領域，今年新作以「空」的飛行表領軍，Avenger復仇者系列共帶來14枚新品，並有以二戰名機蚊式轟炸機為靈感的Aviator 8 Mosquito航空計時腕表，以及「海」領域新款的Superocean超級海洋系列Outerknown特別版。

Avenger復仇者系列今年共14枚新作，材質為精鋼或黑鈦Night Mission夜間任務款，既有的48毫米尺寸推出兩款新配色的計時碼表、45毫米的尺寸則有8枚不同新配色，除了自動上鍊、計時碼表，還有GMT兩地時間功能。今年推出4款全新尺寸的43毫米，備有計時碼表與自動上鍊兩種功能，讓喜歡百年靈風格但手腕較小的人也有更多選擇。系列設計並將以往的Colt系列融入整併。

特別版的Aviator 8航空計時腕表則向德哈維蘭公司的全木製蚊式轟炸機（de Havilland Mosquito）致敬。Aviator 8該款式重拾「Huit 航空部」於1930及1940年代出品的機上計時儀器及旗下高知名度的765 AVI型腕表（又名Co-Pilot腕表），Aviator 8 Mosquito的純黑色令人想起蚊式轟炸機的夜間戰鬥機改造機型。新款Superocean特別版腕表與Outerknown合作，加碼全新紗線NATO尼龍表帶，以回收海洋廢棄漁網編織而成。

百年靈改頭換面以來迄今表現相當亮眼；品牌表示，台灣市場今年成長35%，其中Superocean系列業績成長50%、有巨星布萊德彼特加持的Premier也大受歡迎。百年靈也已正式宣佈明年將離開巴塞爾鐘表暨珠寶大展（BASELWORLD），將透過有別傳統的方式發表新品。

百年靈Avenger Chronograph 45復仇者計時腕表，16萬5,00...
百年靈Avenger Chronograph 45復仇者計時腕表，16萬5,000元。圖／百年靈提供
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百年靈Aviator 8 Mosquito航空計時腕表，24萬5,000元。圖／...
百年靈Aviator 8 Mosquito航空計時腕表，24萬5,000元。圖／百年靈提供
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百年靈Avenger Chronograph 45 Night Mission復仇者夜間任務計時腕表軍綠面盤款，17萬5,000元。圖／百年靈提供
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百年靈Superocean Automatic Outerknown超級海洋自動腕表與NATO尼龍表帶系列。圖／百年靈提供
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由哈維蘭公司製造的全木製戰機：蚊式轟炸機（de Havilland Mosqui...
由哈維蘭公司製造的全木製戰機：蚊式轟炸機（de Havilland Mosquito）。圖／百年靈提供
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百年靈Avenger Automatic 45 Seawolf復仇者深潛海狼自動腕表，12萬3,000元。圖／百年靈提供
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百年靈Super Avenger Chronograph 48 Night Mission超級復仇者夜間任務計時腕表，17萬5,000元。圖／百年靈提供
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百年靈Super Avenger Chronograph 48 Night Mission超級復仇者夜間任務計時腕表，17萬5,000元。圖／百年靈提供
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百年靈Superocean Automatic超級海洋自動腕表Outerknown特別版，12萬4,000元。圖／百年靈提供
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百年靈Aviator 8 Mosquito航空計時腕表，24萬5,000元。圖／...
百年靈Aviator 8 Mosquito航空計時腕表，24萬5,000元。圖／百年靈提供
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百年靈Avenger Automatic 45 Seawolf復仇者深潛海狼自動腕表，12萬3,000元。圖／百年靈提供
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腕表品牌洛杉磯
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