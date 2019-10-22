百年靈2019新品強勢登台 復仇者系列新尺寸

2019-10-22 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／即時報導



瑞士腕表品牌百年靈（BREITLING）繼今年9月底相繼在美國洛杉磯、蘇黎世、杜拜舉辦2019全球新品發表會之後，今（10月22）日新品全數抵台，共有17款新作。依百年靈的系列規劃共分為海陸空及專業共四大領域，今年新作以「空」的飛行表領軍，Avenger復仇者系列共帶來14枚新品，並有以二戰名機蚊式轟炸機為靈感的Aviator 8 Mosquito航空計時腕表，以及「海」領域新款的Superocean超級海洋系列Outerknown特別版。

Avenger復仇者系列今年共14枚新作，材質為精鋼或黑鈦Night Mission夜間任務款，既有的48毫米尺寸推出兩款新配色的計時碼表、45毫米的尺寸則有8枚不同新配色，除了自動上鍊、計時碼表，還有GMT兩地時間功能。今年推出4款全新尺寸的43毫米，備有計時碼表與自動上鍊兩種功能，讓喜歡百年靈風格但手腕較小的人也有更多選擇。系列設計並將以往的Colt系列融入整併。

特別版的Aviator 8航空計時腕表則向德哈維蘭公司的全木製蚊式轟炸機（de Havilland Mosquito）致敬。Aviator 8該款式重拾「Huit 航空部」於1930及1940年代出品的機上計時儀器及旗下高知名度的765 AVI型腕表（又名Co-Pilot腕表），Aviator 8 Mosquito的純黑色令人想起蚊式轟炸機的夜間戰鬥機改造機型。新款Superocean特別版腕表與Outerknown合作，加碼全新紗線NATO尼龍表帶，以回收海洋廢棄漁網編織而成。

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