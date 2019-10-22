這可能是G-Shock最強悍的表 蛙人系列紀念款限量登台

2019-10-22 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



極地景色的壯麗與神秘，一直都吸引著冒險家、旅行者和科學研究團隊的嚮往。因此，G-Shock便以此為概念，打造出全新FROGMAN系列限量紀念GWF-D1000ARR腕表，也是向Casio所合作的的南極觀測遙控潛水艇（ROV）計畫致敬。

G-Shock的FROGMAN系列，向來都是針對領域專業人士而設，所以全新的GWF-D1000ARR腕表也不例外，成為了日本南極考察研究員的標準裝備之一。除了極為耐寒之外，還通過了ISO兩百公尺潛水用防水認證，首度配備水下深度測量功能，以10公分為級距測量最深達80公尺的水深。而且數位羅盤功能即便在非水平的狀態下操作，依舊能以1度為最小單位，並自動水平補正，精確顯示四方位與12點鐘方向的方位角，提供水下專業活動的各種數據支援。

外觀呈現不對稱的錶表設計，讓手腕在活動過程中不受影響，大型功能按鈕配置，即使戴著厚手套也能輕鬆操作。設計上參考遙控潛水艇ROV的配色，以紅色表帶搭配黑色表殼，並以橘和藍色點綴細節處。紅色表帶印有ANTARCTIC RESEARCH ROV字樣與南極洲圖樣，表環則印有AR-ROV01與AR-ROV02字樣，並將南極洲圖樣刻印於底蓋和作為LED背光圖案。此外，背蓋與表殼經過DLC類鑽碳處理，增加抗刮與耐磨損，並由職人以手工Sallaz研磨而成。

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G-Shock FROGMAN系列限量紀念GWF-D1000ARR腕表，36,000元。圖／Casio提供 分享 facebook FROGMAN系列限量紀念GWF-D1000ARR腕表的冷光照明浮現南極洲圖樣。圖／Casio提供 分享 facebook 表帶印有ANTARCTIC RESEARCH ROV字樣與南極洲圖樣。圖／Casio提供 分享 facebook FROGMAN系列限量紀念GWF-D1000ARR腕表，底蓋鐫刻了南極洲圖樣。圖／Casio提供 分享 facebook 特殊外包裝盒增添收藏價值。圖／Casio提供 分享 facebook