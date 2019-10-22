每個女人都做得到！ 謹記10招氣質女神養成術

2019-10-22 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／即時報導



生活中，常看見許多女生對於細節上的追求，有外貌、內在，都深刻在我們的心中，也漸漸成為影響我們價值觀的一種判斷，然而是什麼樣的女神光彩，讓我們忘不了這些女生身上的好處呢？

對於自我要求，就是這主要關鍵，而哪些重要的細節是我們該注意的呢？想要成為氣質女神，雖說不是一時半刻就可以讓人感受，但只要堅持著以下幾點，外貌與內在，就會越顯得自己與氣質女神更接近些。

1.防曬不偷懶

從保養的知識角度來看，防曬確實是保護肌膚的基礎，沒有防曬、不護膚，就會讓自己的肌膚狀況出現更多的問題。因為紫外線可能會使我們出現更種色斑、皺紋、瑕疵等等，所以謹記防曬，才不會讓肌膚看起來沒有光澤，還顯老。

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2.甜食不多吃

有許多文章的報導，都關於攝入大量的糖分而導致皮膚變差，而現代人因為忙碌所導致的壓力，當然攝取糖分就會變得更多些，肥胖自然就成了現代的文明病。「糖」對於人體來說不利於抗老化，所以糖分攝取過多的話，也有可能導致加速皮膚衰老的可能性。

3.咀嚼食物不選邊

我們在進食的時候，可能會有習慣使用左邊、右邊來進行咀嚼食物，這樣會導致單側的咀嚼肌較大，就整體來說，可能就會讓整個臉看起來一大一小，所以牙齒的健康，也是主要關鍵。

4.勤護髮準沒錯

為了追求整體的美，許多人會選擇在頭髮上做文章，燙、染是絕對不可避免的事情，但想要變得更有氣質，你看上去一頭的毛躁，可能對於氣質來說，就會扣了許多分數。所以護髮大約一週兩次，保持秀髮的滋潤度及光澤度，也是氣質女神的必備武器之一。

5.每日堅持8杯水

喝水是每個人一定要做的事情，那到底該喝多少水才會讓自己水噹噹？現代人習慣將飲料取代水，但其實水對於人體來說，是非常重要的，人至少一天要喝到8杯水，大約在1.5公升左右，雖說喝水短時間不會讓肌膚看起來有所改善，但長期下來，會發現無論是皮膚、精神都會變得更好。

6.駝背是大忌

對於氣質的提升其實不難，最快又最有效的方式，就是矯正自己的姿態、坐姿，千萬不要彎腰駝背，也不要長時間低頭玩手機，學習著讓自己的姿態、體態端正，長時間下來，相信你離氣質美女就邁進了一大步。

7.修眉要定期

眉毛是五官上最容易被注意的，當然修眉毛沒有分男女，但一定要修剪整齊，沒有雜毛，人就會看起來有精神。當然雜亂無章的眉毛，有沒有眉型的人，看起來視覺上就是邋遢、粗糙的感覺，所以把眉毛整理乾淨，就算是素顏，也不用害怕擔心。

8.別用嘴巴呼吸

台灣有許多人都有鼻子過敏的問題，而導致鼻塞、流鼻水等症狀，但長時間的靠嘴巴呼吸，可能會導致暴牙、嘴凸，這樣以美觀上來說就不好看了。如果有鼻子阻塞的問題，建議快去就醫，或是找個疏通的方式，讓自己的鼻子呼吸運作正常吧！

9.要氣質，眼霜不能少

女生到了25歲後，眼角的部位就可能開始有老化的現象，所以應該根據自己的眼周狀況、肌膚狀況，挑選適合自己的眼霜，還要切記睡前要每天堅持的塗抹眼霜，才不會透露出年齡喔。

10.這點才是變成女神的關鍵

好看的臉蛋當然也需要有一個好的氣質才能相稱，而女生應該多保持著閱讀習慣，讓自己「內外兼修」，讓自己的美與氣質，由內而外的散發出來，才是真正轉變成氣質女神的關鍵。去改善自己的壞脾氣，學會笑臉迎人，會讓你的生活與人更親近。