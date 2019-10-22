影／納智捷URX新品 親民價搶市

2019-10-22 17:04 攝影中心 記者 攝影中心 記者 潘俊宏 ／台北即時報導



納智捷總經理蔡文榮下午親率團隊為5+2休旅URX全面預售舉行記者會，親自宣布入門售價85.8萬元，第二等級的90.8萬元則配有ADAS智駕款系統，以親民價訴求「多元跨界」、「一車多用」、「三代共乘」的實用機能，期待獲得消費者的青睞。

這次活動邀請設計界名人蔣友常、導演李崗、職棒球員高國輝、電台DJ黃丹尼等不同領域的人前來分享交流，蔡文榮期望能以貼近消費者的角度設計車子，不僅能創造品牌價值，也能讓每一位車主駕車生活更人性化、更有智慧。

納智捷預售開跑，即日起至十一月二十九日止預購還可享早鳥優惠，讓有購車需求的消費者預先體驗賞車。 納智捷總經理蔡文榮為URX預售公布價格。記者潘俊宏／攝影 分享 facebook 納智捷URX。記者潘俊宏／攝影 分享 facebook