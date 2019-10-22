莫爾頓辦餐酒宴 歐巴馬就職酒登場

2019-10-22 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



莫爾頓牛排館將於10月26日晚間舉辦一年一度全球同步的餐酒晚宴，此次特別與曾提供「歐巴馬就職典禮餐宴酒」的酒莊Duckhorn Vineyards 合作，提供多款精緻美食搭配酒莊珍藏佳釀，僅提供20個名額，每人NT$5,888（須加一成服務費），即日起開始報名，僅此一場，額滿即止。

此次晚宴合作的Duckhorn Vineyards 是美國加州十分著名的酒莊，成立於 1976 年，目前共有七個葡萄園，以種植Cabernet Sauvignon、Merlot 與 Sauvignon Blanc為主，在園內如此佔地寬闊、陽光充沛之地，釀造出一杯杯甘醇香甜的美酒，而這樣微醺酩人的美好滋味更讓品牌旗下的一款白酒與紅酒，成為前美國總統Barack Obama 2009年就職餐會上的宴賓酒！

晚宴將以介紹Duckhorn Vineyards拉開序幕，接著是一道道由莫爾頓牛排館特別製作、有別於店內菜單的精緻菜色，從開胃菜煙燻火腿無花果捲、魚子醬小圓餅、鴨肝慕斯佐布拉塔奶油脆片、海鮮餐點龍蝦酪梨沙拉、開胃小點、牛排餐點金牌極黑厚切紐約客牛排、極黑和牛老饕牛排到綜合起司盤，每道餐點皆搭配不同的酒款，多樣化與層次的葡萄酒香氣，更烘托出主廚精心烹調的餐點美味，引領著所有與會的貴客一起享受當晚絕佳的味覺饗宴。

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