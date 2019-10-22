直擊／全家「科技店」大公開 5大亮點正式亮相

2019-10-22 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



科技化時代來臨，超商業者爭先恐後推出科技門市，提供消費者互動體驗，搶攻年輕族群商機。被視為產業風向球的全家便利商店，15日公布科技2店規劃後，今日首度公開示範門市「全家京盛店」實景，跟著記者腳步一賭為快。

清晨京盛門市店門擠滿排隊人潮，各式現代化機器全數就位，走入店內首先聽到「智能客服Robo」的溫暖問候聲，活潑的Robo揚起手臂，歡迎消費者入內選購，讓一天心情都愉悅起來。

此次推出3款新型「智販機」，其中「雙溫層智販機」最為吸睛，一台機器陳列4度和18度兩種溫層商品，像是御飯糰、冷飲等。全家分享，雙溫層智販機主打雙組合設計，利用大數據分析各區域商圈、時段及暢銷品項需求，未來可能推出早餐組合商品，如鮮食與飲品組合，搭配優惠折扣，讓消費者真實有感。另款「螢幕型智販機」販售常溫商品及冷藏飲品等；而「鮮食便當機」採自動化運作，不需人工加熱，消費者可直接享用熱呼呼鮮食等。

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全新「智能咖啡機」首度亮相，現場提供熱美式、熱拿鐵、熱單品美式、熱單品拿鐵及熱重烘焙拿鐵選擇，咖啡機台採自助方式，民眾事先線上購買咖啡，現場掃條碼直接領取咖啡，不僅減少等待時間，搭配線上支付FamiPay，享受科技便利生活樂趣。全家門市約3500間，未來是否會全數導入「智能咖啡機」服務？全家回應，近期鎖定車站優先導入，看好本身具備高人流優勢，能快速提供民眾服務，有效達到科技輔助人力宗旨。

店內一大亮點「電子互動貨架」，只要拿起貨架商品，前方大螢幕將顯示商品介紹，適合時常猶豫不決的民眾，堪稱最潮懶人選購法。同步提供「自助結帳機」服務，掃描商品條碼後，可選擇FamiPay、一卡通或悠遊卡3種支付工具，加速結帳速度。

民眾林小姐分享，這是第一次看到這麼有科技感的超商，引進許多便利化設施，自己最喜歡「智能咖啡機」，下午工作常昏昏欲睡，咖啡就是最佳提神好夥伴，現在只要在線上先點選咖啡並結帳，來到門市可直接掃碼取貨，不僅不會耽誤時間，更能一心一意專心工作，真是太便利了！