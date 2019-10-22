用香味陪伴入睡！晚安凍膜成新寵 療癒味大家最愛這款

2019-10-22 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／即時報導



忙碌的女人，一回家總想給自己一個最尊寵的保養聖品，來安撫一天的忙碌，資生堂怡麗絲爾自2016年推出了彈潤晚安凍膜，受到廣大喜愛怡麗絲爾粉絲們的喜愛，洗個熱水澡後，塗抹上保養品，再擦上那療癒香氣的晚安凍膜，是最讓人身心靈舒壓。

簡單步驟，就能達到完美的滋潤肌膚，就靠著這瓶彈潤晚安凍膜來為自己的肌膚加分，2019年11月，怡麗絲爾將推出新品彈潤晚安凍膜（香氛限定），來與大家一起做個肌膚與心靈的接觸。

去年推出的櫻花限定版，讓肌膚緊實、讓心情放鬆。今年新推出的香氛限定款，有膠原蛋白GL凝凍、彈力修復CP、重整肌理膠囊和補水GL等保養成分。

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這款彈潤晚安凍膜（香氛限定）更添加了洋甘菊、鼠尾草，讓大家在使用晚安凍膜後能有一覺好眠，肌膚也跟著休眠與修復、補水，一次完成。