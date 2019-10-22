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獨／出手救東區 SOGO周年慶商圈合作消費滿百抽百萬獎

2019-10-22 14:52聯合報 記者江佩君／即時報導

為了振興台北東區，東區兩大百貨SOGO、明曜百貨出手與商圈合作。SOGO在今年11月的周年慶首度定調為「東區商圈周年慶」，結合周邊超過百家店家推出消費滿百元就可至SOGO抽獎，SOGO共祭出總價超過百萬的抽獎品項；明曜則是推出在周邊店家消費滿額，就可至明曜兌換贈品。

台北東區商圈曾是台北最繁榮的地段，但隨著鄰近的信義商圈興起，更是全球百貨密集度最高的商圈，而東區的高房租、人潮轉移，導致店家撤出形成店面閒置的蕭條景象。

今年即將慶祝32周年慶的台北SOGO，是東區商圈的百貨霸主，這次商圈合作由SOGO董事長黃晴雯主導，要藉著SOGO集客力最強的周年慶，借力使力，讓東區商圈一起共好。

SOGO與東區發展協會合作，集結東區商圈超過百家吃喝玩樂店家，首度推出「東區商圈周年慶」，11月7日至11月18日SOGO周年慶期間，於合作店家單筆消費滿百元即可獲得摸彩券一張，可累計兌換消費最多獲得5張摸彩券。將抽獎券投入SOGO忠孝館、復興館或敦化館三館服務台抽獎箱，就有機會抽中最新款Tokuyo按摩小沙發、iPhone11pro等總價值超過100萬等多項大獎。

另外，同樣在東區落地有32年的明曜百貨，這次與聯合信用卡中心合作，在9月起至11月底推出「明曜好鄰居漫步東區」企劃，與周邊超過60個店家合作，於合作店家刷卡滿800元、滿3,000元，可至明曜分別兌換skip超濃縮樂淨球洗衣精1,400ml一瓶、千葉火鍋399現金抵用券一張。

明曜百貨企劃部課長吳奕立表示，活動推出以來，已有3千筆顧客回來兌換贈品，並在百貨產生消費行為，有不錯成效，預計未來也會再找其他信用卡平台合作。

吳奕立指出，以東區來說，主要是忠孝東路四段大馬路上店家受影響較大，以明曜來說，整體業績衰退2～3%。但東區兩側的巷弄內還是有許多特色店舖、餐廳、潮牌、選物店，也還是很有活力。現在信義商圈，是個可以提供多樣化內容的便利性商圈。而東區是個大商圈，人潮多時，什麼好像都可以滿足，但人潮少時，就顯得沒特色。而東區要重新再起，勢必要做一些改變，引進新的事物進來。明曜也正著手大改裝計畫，為商場導入新元素。

明曜百貨與周邊店家合作，在店家消費滿額可至百貨兌換滿額禮。記者江佩君／攝影
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台北SOGO今年周年慶首度定調為「東區商圈周年慶」。本報資料照片
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台北東區百貨霸主SOGO周年慶一向有人潮磁吸力。本報資料照片
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東區SOGO周年慶
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