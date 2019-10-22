獨／出手救東區 SOGO周年慶商圈合作消費滿百抽百萬獎

2019-10-22 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



為了振興台北東區，東區兩大百貨SOGO、明曜百貨出手與商圈合作。SOGO在今年11月的周年慶首度定調為「東區商圈周年慶」，結合周邊超過百家店家推出消費滿百元就可至SOGO抽獎，SOGO共祭出總價超過百萬的抽獎品項；明曜則是推出在周邊店家消費滿額，就可至明曜兌換贈品。

台北東區商圈曾是台北最繁榮的地段，但隨著鄰近的信義商圈興起，更是全球百貨密集度最高的商圈，而東區的高房租、人潮轉移，導致店家撤出形成店面閒置的蕭條景象。

今年即將慶祝32周年慶的台北SOGO，是東區商圈的百貨霸主，這次商圈合作由SOGO董事長黃晴雯主導，要藉著SOGO集客力最強的周年慶，借力使力，讓東區商圈一起共好。

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SOGO與東區發展協會合作，集結東區商圈超過百家吃喝玩樂店家，首度推出「東區商圈周年慶」，11月7日至11月18日SOGO周年慶期間，於合作店家單筆消費滿百元即可獲得摸彩券一張，可累計兌換消費最多獲得5張摸彩券。將抽獎券投入SOGO忠孝館、復興館或敦化館三館服務台抽獎箱，就有機會抽中最新款Tokuyo按摩小沙發、iPhone11pro等總價值超過100萬等多項大獎。

另外，同樣在東區落地有32年的明曜百貨，這次與聯合信用卡中心合作，在9月起至11月底推出「明曜好鄰居漫步東區」企劃，與周邊超過60個店家合作，於合作店家刷卡滿800元、滿3,000元，可至明曜分別兌換skip超濃縮樂淨球洗衣精1,400ml一瓶、千葉火鍋399現金抵用券一張。

明曜百貨企劃部課長吳奕立表示，活動推出以來，已有3千筆顧客回來兌換贈品，並在百貨產生消費行為，有不錯成效，預計未來也會再找其他信用卡平台合作。