天然可分解環保矽膠水瓶 快速伸縮放大空間
10月有.設計整理了幾種日常常見與環保永續的材質與你分享設計的多樣可能，即日起至10/31前，於FB個人動態公開分享「材料．回歸本質」頁面，並標註#有設計有環保，就有機會獲得「Que Bottle｜伸縮水瓶(600ml，款示隨機)」，邀你一起加入多喝水愛地球行列。
近年來，人類隨意傾倒的垃圾隨著洋流四處飄蕩而形成的海洋廢棄物，讓無數海洋生物因此被塑膠纏繞身體萬般痛苦掙扎，甚至有因誤食導致死亡‥‥‥。
有實例舉出，從海龜鼻孔中取出吸管時海龜痛苦流淚滴血的畫面，都讓人感到於心不忍。這些海洋垃圾不僅僅危害海洋生物，也同時危害著人類，大量的塑膠瓶經由海洋浪潮及陽光分解成砂粒般大小的「塑膠微粒」，海洋生物吃了有毒素的塑膠微粒，經過食物鏈的循環又回到人類身上‥‥‥。
因此，QUE想創造一個方便攜帶、能循環使用、材質可分解的時尚水瓶，為改善海洋環境盡一點心力。
天然環保 無毒安全
「QUE 環保伸縮水瓶」通過美國FDA、德國LFGB、瑞士SGS認證，是由100％不含雙酚A、塑化劑、重金屬的食品級矽膠所製成，對於在乎食品安全的消費者來說是非常安全的材質，而且矽膠本身又耐酸鹼，用「QUE 環保伸縮水瓶」來裝每天要喝的咖啡或是小孩喜歡的果汁都非常的適合。值得一提的是，矽膠屬於天然材質，可自然分解於環境中，對於環境保護非常友善。
瓶蓋使用18/8不鏽鋼材質，不用擔心有鏽蝕的問題，而對於大家在意的防漏性，「QUE 環保伸縮水瓶」也有獨到的因應功能，透過氣密式設計的杯口，將瓶蓋牢牢密合來防止溢漏；且可耐熱到120度，但本身沒有隔熱效果，建議盛裝的溫度不要超過60度，以避免燙傷。
輕盈小巧 方便收納
沒事多喝水，這熟悉的台詞描述了想帶水瓶出門的心境，但大多數的水瓶不僅佔空間，增加背包的重量，不小心摔到了還會凹損破裂。「QUE 環保伸縮水瓶」獨家的螺旋伸縮設計，用單手輕輕一壓，瓶身立即縮小一半，不僅方便攜帶且節省空間，這樣獨特的功能讓有習慣帶水瓶出門的消費者來說可是一大福祉。
超輕量的170克重量，每天帶著出門都不會感到負擔，折疊後的「QUE 環保伸縮水瓶」可以當作小杯子一瓶兩用，寬瓶口的設計，讓裝盛飲料這件事變得很輕鬆，就算手抖一族也能安心使用。富有彈性的矽膠材質，不小心手滑也不用擔心凹損破裂，使用壽命更長。
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