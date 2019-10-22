中華電信基金會「數位好厝邊」再耕耘 攜手社區孩童學創作、玩藝術

2019-10-22 17:02 聯合新聞網 聯合數位文創



中華電信基金會長期推廣「善用數位」數位為善」的概念， 這次特別將數位工具結合藝文、創作等元素，激發學員的想像力也拓展對於數位使用的多元面向。圖／中華電信基金會提供 分享 facebook

中華電信基金會長期深耕社區部落，提供資源相對缺乏地區豐富的數位資源與多元活動。日前舉辦”2019中華電信「數位好厝邊」兒童創作工作坊”，邀請來自新北市三重、鶯歌及基隆等四個社區、50多位社區孩童參與，引導學童善用數位工具，同時也提供接觸藝文創作的機會。

本次活動，中華電信基金會以「創作」為主題，利用遊戲化的方式，引導孩童探索藝術，活動當天上午以繪本說故事活動展開，帶領孩童在繪本中學習，利用豐富多元的遊戲元素，讓孩童從中培養觀察力與反應力，並透過平板輔助引導孩童創作故事，讓小朋友們不僅聽故事、玩遊戲，更能現場站上舞台創作出屬於自己的繪本故事。現場孩童參與踴躍，許多小朋友化身為小小繪本作家，展現無限創意能量。

聯合新聞網：從遊戲中學習，從手作中進行創作，讓孩子們的想像力充份發揮。圖／中華電信基金會提供 分享 facebook

下午則是透過聯合數位文創，以巴黎龐畢度中心《哇!馬戲團》藝術工作坊，帶領孩童以動態雕塑的方式探索藝術的驚奇與趣味，孩童可以透過現場道具，將腦海中想像的人物角色以三次元的方式親手創作展現，在活動中透過老師的引導，從自己的身體出發，觀察與排列組合出意想不到的線條。

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中華電信基金會表示，今天的活動期望讓孩童以最開放的態度展現創意，當孩童在參與的過程中盡情的投入與體驗，更能激發出藝術的美感與創造力。再加上數位工具輔佐，期望能為社區孩童開啟創作的繆思，培養在地軟實力。