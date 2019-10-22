兒樂辦萬聖節變裝趴 變裝後可免費入園
2019-10-22 12:10
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
大小朋友都期待的萬聖節將至，長期受親子們喜愛的台北市立兒童新樂園應景推出活動，10月26日至31日，遊客身上只要穿有萬聖節元素飾品或裝扮，即可享當日免費入園優惠，26日則有「萬聖變裝點心趴」，預計發送2500份點心包，要讓小朋友有吃又有玩。
台北捷運公司表示，兒童新樂園26日邀請天文館的星塵寶寶、小星星及科教館的科寶、科妞帶領萬聖女力一起參加「萬聖變裝點心趴」，準備點心包要送給小勇士們，並發出「勇士召集令」邀請大家變裝，一起「假鬼假怪」協力擊退貪心的大野狼。
26日上午9時園區內2樓美食街外廣場舉辦「人人扭獎樂」ACE軟糖互動遊戲；園區2樓卡哇依親子堡外廣場分別於9時30分、13時舉辦「萬聖糖果袋DIY」（限量300份）和「大野狼只怕萬聖節」說故事小劇場與大家同樂。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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14時30分至17時天文館小星星及科教館萬聖女力們齊聚樹蛙表演場，緊接著活動重頭戲「萬聖變裝大遊行」，遊行總距離300公尺，在終點站設置「點心站」，準備限量2500份點心包要贈送給一起參與的小勇士們。
北捷說明，10月26日至31日活動期間，遊客身上只要穿戴萬聖節元素飾品或裝扮，即可享當日免費入園優惠，（園內遊樂設施正常收費）；同時，兒樂粉絲專頁也舉辦「萬聖討拍拍」活動，民眾只要在活動期間，上傳於兒童新樂園拍攝的變裝造型，就有機會把超值好禮帶回家。
＊詳細活動情形可參考兒童新樂園粉絲專頁
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