環團評比超商賣場減塑表現 全聯最高分但也不及格

2019-10-22 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



綠色和平今發布「2019台灣零售通路企業減塑評比報告」，針對國內九大企業減塑表現進行評比，評比結果滿分100分，60分為及格；評比結果最高分為全聯，但僅獲22.7分，環團指沒有一家合格。

根據評比資料顯示，前五名是全聯得分22.7、全家便利商店16.5、好市多16.5、統一超商15、家樂福13.7，減塑作為高於整體平均表現；頂好超市7.6、愛買6.5、大潤發量販店6、與美廉社1.1則墊底，低於平均表現。

這是台灣首次針對企業的塑膠使用狀況進行評分，評分由減塑政策占20%、減量行動35%、資訊透明25%、倡議與創新20%等四個面向進行評比，這是從綠色和平組織英國、美國辦公室的評比標準略微修正所得的結果。但企業不單只是要減塑，還要減少一次性包材，還必須要創新有社會責任，要得分不容易。

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九間企業是依據分店數與營業額，評比出台灣前九間。評比的方式，是針對零售業發出問卷調查，依據企業的回覆內容做評比，其中有七間回覆問卷；大潤發與家樂福沒有回覆，但仍透過公開資料、官方網站、年報、企業公開資料作為評比依據。

綠色和平組織減速專案負責人張凱婷表示，全聯減塑資訊透明表現突出，提供了多項一次性塑膠包裝和製品在2018年的使用總量，並預計在2020年的企業社會責任報告中揭露塑膠使用總量；全聯全面淘汰PVC保鮮膜，也將停止提供塑膠湯匙。

全家與Costco好市多並列第二，全家也預計在2020年揭露塑膠使用總量；倡議與創新上，在離島小琉球的分店加入租借杯計畫，以及在台南的25間分店加入二手袋計畫。好市多是唯一有全球永續包裝政策的業者，雖不知台灣的實際執行狀況，但全面不提供塑膠購物袋給消費者，值得參考。

張凱婷表示，呼籲通路業者設定整體塑膠減量目標，訂出明確計畫與時間表，同時，政府規畫2030年全面禁止一次性的塑膠製品，但賣場並沒有開始規畫並設定淘汰的年限，希望以重複使用為原則，開發替代方案。

至於要倡議鼓勵超商賣場減塑的同時，如何兼顧民眾的食品安全以及減少食材耗損，張凱婷表示，如果要去解決面對過度使用一次性塑膠包裝所帶來的環境危害，最好的解決方案就是不要有包裝，淘汰所有一次性的包材，但食物浪費與食物安全還是很重要，業者要把關。