越好吃的越容易餓？營養師建議改變進食順序

2019-10-22 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



吃完了美味的炸雞排、麻辣鍋、麵包點心，肚子卻好像一個無底洞，還想吃更多？很多人都有這種經驗。營養師提醒，要享受美食又不容易胖，重點是有意識地吃，掌握聰明的進食順序。

三軍總醫院營養部臨床營養組組長林晏如表示，大家都知道加工食品熱量密度很高，但是這種食物的特性就是不容易飽，而且吃完胃口更好，還想吃更多。林晏如觀察，很多人的生活是這樣：早餐匆匆忙忙隨便吃，中午快速吃碗麵，晚上就要的大吃美食，結果一路吃到消夜，最後帶著大肚腩和罪惡感去睡覺。

林晏如表示，如果早餐午餐都吃的不均衡，晚餐更要特別注意挑選營養、多樣、會飽的食物，尤其要記得先把胃口留給多樣豐富的蔬菜，提醒自己要先吃完青菜，其他高熱量食品自然會適可而止。

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舉例來說，晚上想吃滷味加鹽水雞，就點個三樣蔬菜，吃完這些沒那麼吸引人的蔬菜，食欲沒那麼旺盛，在吃其他肉類或加工食品，就不容易過量。飲食的知能要練習，要提醒自己先吃青菜。但如果反過來，先吃下一大堆吃不飽又高熱量的東西，最後可能連蔬菜都不想吃也吃不下了，飲食就會太失衡。

林晏如觀察，許多年輕人因為有時候吃得太放縱，會固定每周兩天只吃五百大卡，利用這種間歇性的斷食節奏來控制體重，效果也不錯。但要注意的是，這種方式不適合血糖比較不穩定的人，如果是容易低血糖或空腹腸胃不舒服的人，建議至少每天還是要吃兩餐，不能只吃一餐。