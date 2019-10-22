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嗅覺新美學 西班牙無酒精植萃香氛首度登台

2019-10-22 09:59經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

香氛控，還有喜愛旅行歐洲的人，肯定熟悉的西班牙人氣香氛品牌「CRISTALINAS」2019年秋天正式進軍台灣。

「CRISTALINAS」旗下香氛產品，主要訴求擷取大地和海洋精華，高濃度植物精萃且0%酒精配方，同時每款香氛皆搭配富有質感的木質或玻璃瓶身設計，以及色彩繽紛的彩色薰香竹。

引進「CRISTALINAS」的ATTIC92旅人選物平台品牌經理呂佳蒨表示，這次引進CRISTALINAS西班牙香氛，很符合她在西班牙旅行的經驗，強烈的色彩和音樂所帶來的第一印象，地中海獨有的悠閒隨興、和內陸區域質樸卻充滿個性的氣氛。

也就像CRISTALINAS最著名的色彩療法複方系列一樣，紅/熱情、白/平靜、黑/自信、藍/安定、綠/平衡，五種情緒香型色彩分明、個性強烈，濃郁卻帶有不同氣質的香調。

呂佳蒨進一步指出，此次引進「CRISTALINAS」品牌香氛，除了有主打的色彩療法五款香型，還包含極具空間搭配性的原木系列、小方框系列，以及讓人忍不住驚呼可愛的迷你/居家球型系列，還有可吊掛或置於出風口的二用車用迷你球形系列，其中包含木蘭、金合歡、香草及莓果等香調，都是十分受歡迎的花果甜香香型。

小方框植萃香氛薰衣草。 圖／CRISTALINAS提供
小方框植萃香氛薰衣草。 圖／CRISTALINAS提供
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迷你居家球型系列香氛，讓人忍不住驚呼可愛。 圖／CRISTALINAS提供
迷你居家球型系列香氛，讓人忍不住驚呼可愛。 圖／CRISTALINAS提供
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西班牙品牌地中海
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