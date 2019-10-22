台北國際旅展搶優惠 風呂湯屋票券買了馬上衝泡湯

2019-10-22 08:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



2019 ITF台北國際旅展即將在11月8日盛大登場，陽明山天籟渡假酒店自即日起搶先舉辦線上旅展，推出優惠方案，可針對不同家庭人數或團體彈性購買風呂套票，還有一泊一食、一泊二食、一日雙饗券等多元組合，且由於時序漸入秋冬，買了馬上就可以衝泡湯，陽明山天籟渡假酒店線上旅展自即日起至11月18日止。

陽明山天籟渡假酒店總經理崔宏光看好線上旅展商機，今年度最後一檔旅展，特別推出有史以來折扣最大的水世界四季風呂套票3,999元（每套十張） ，限量1,000組；還有「泡湯美食一日雙饗券」商品，原價1,495元旅展下殺53折只要 799元，買十張再加碼贈一張，以及「天蒔漫活-雙人一泊二食住宿券」原價9,480元下殺66折只要6,288元。

渡假、輕旅行不一定要出國，省去舟車勞頓之苦，在台灣就能遠離城嚣，盡享山水寧靜悠閒。

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陽明山天籟渡假酒店佔地近萬坪，其中以露天SPA主題公園最吸睛，不論是寢躺雪花池、美膚池、超音波漩渦池、氣泡按摩床、頭部灌頂、泡足池、岩盤浴、蒸氣浴、高速滑水道、三溫暖以及雙人風雅湯屋等室內外多達25項的溫泉設施，不僅可舒緩疲勞，還能體驗在青蔥山野與地共生的泡湯樂趣，是北台灣規模最大，也是最頂級的湯泉主題渡假勝地。