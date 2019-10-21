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首推鰻⿂網美系料理！ 「無敵⼀家 鰻や」進駐台中七期

2019-10-21 23:58聯合報 記者張芳瑜／即時報導

台中人有口福了！今年秋季，⽼字號餐飲集團「⼤漁餐飲」再開新品牌，斥資億元打造千坪⽇本美⻝部落「無敵⼀家 鰻や」插旗⾼端美⻝⼀級戰區，即⽇起試賣，於10/31正式開幕。採⽤外銷等級的⻘⼝鰻為⻝材，「無敵⼀家 鰻や」推出全台最多元的鰻⿂飯吃法，加上⽇式庭園造景、獨棟挑⾼建築的專⾨店之姿進駐台中七期。

業者表示，選用古法養殖鰻魚，並針對台灣人口味挑整鹹度，呈現多樣美味的鰻⿂料理。相較⼀般鰻⿂料理專⾨店，「無敵⼀家 鰻や」除了提供傳統經典的鰻重、鰻⿂釜飯，特別設計符合時下流行趨勢，推出以蒲燒鰻⿂為基礎設計成7道「鰻⿂網美系料理」，包括⼩巧可愛的「創意鰻⿂丸壽司」、「百變鰻⿂箱壽司」、以及免費贈送給當⽉壽星的「鰻⿂壽司蛋糕」，由師傅先將醋飯捏塑成甜甜圈外型，接著再將蛋⽪、蒲燒鰻、鮭⿂卵、鮮蝦等⻝材依序堆疊，再加上⽣⽇蠟燭的點綴，慶⽣蛋糕有了不同的選擇。

此外，還有以花⽕之姿綻放的「炭⽕串燒派對」，將蒲燒鰻⿂⽟⼦燒、安格斯⽜⾁串等各式串烤組合而成；如同薯條配可樂概念的「鰻⾻薯條配鰻⿂可樂」，將炸至酥脆的鰻⿂⾻沾附⼀旁的凱撒沙拉醬、⿊松露醬、莎莎醬，涮嘴⼜營養。10/31開幕⾸四⽇業者祭出「買⼀送⼆」優惠，凡點購「夢幻鰻⿂桶飯 3+1 吃」送鰻⿂可樂⼆瓶，⽤餐打卡再送「鰻⾻薯條」；10/26至11/26外帶限定「鰻重」買⼀送⼀。

「無敵⼀家 鰻や」

營業時間：11:30～14:30、17:30～21:30

電話：04-23822266

地 址：台中市南屯區公益路⼆段725號(⽂⼼南五路交叉⼝)

蒲燒鰻魚釜燒飯三吃，售價390元。圖／無敵⼀家 鰻や提供
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夢幻鰻魚桶飯3+1吃(雙人份)售價690元。圖／無敵⼀家 鰻や提供
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「無敵⼀家 鰻や」鰻魚料理專賣店進駐台中七期。記者張芳瑜／攝影
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炭火串燒派對，售價380元。圖／無敵⼀家 鰻や提供
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「無敵⼀家 鰻や」將⽇式傳統庭園與現代簡約⾵格建築融合。圖／無敵⼀家 鰻や提供
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以關東式的「開背」⼿法處理，再串籤碳烤直烤。圖／無敵⼀家 鰻や提供
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鰻⾻薯條。圖／無敵⼀家 鰻や提供
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