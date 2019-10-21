罕病立法20年 陳莉茵獲亞太罕病聯盟英雄獎

2019-10-21 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



罕病基金會創辦人陳莉茵今年獲頒亞太罕病聯盟的罕病英雄獎，肯定她的貢獻，笑稱自己48歲才「出道」的陳莉茵領獎時表示，是台灣的民主及各行各業的民眾願意出錢出力，讓普通的媽媽和教書匠有機會為罕病病患及家屬撐起保護傘，罕病英雄是屬於所有支持罕病的台灣人。

亞太罕病聯盟主席Ritu Jain說，今年適逢台灣罕病基金會成立廿周年，特地將世界級罕病研討會搬到台灣，讓更多人看見台灣經驗，這次一共有19個國家、50多位代表出席，是歷年最多人參與的研討會。

Ritu Jain坦言，並非所有國家都樂於向國際分享罕見疾病有關的資訊，她曾好奇詢問為何台灣願意，陳莉茵笑著說，「所有病友和家屬都是一家人，本該彼此支持。」令Ritu Jain印象深刻的台灣罕病經驗，是台灣集結一群好的人才，即使無利可圖，依然願意為心中的願景奉獻。

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陳莉茵說，罕病英雄獎代表國際對台灣罕病的肯定，這是台灣社會上下一心的功勞，政府願意聆聽病友的聲音，健保為罕病編列特別預算，減輕罕病家庭負擔。在媒體倡議下，為罕病家庭與民眾建立橋樑，讓民眾走入病友世界，廿年來，不少民眾每月固定捐一百元支持基金會，「這是台灣真善美的表現。」

「罹患罕病是不好的事，但在台灣患有罕病，整個社會都願意伸出援手。」亞太罕病聯盟創辦人Dr. Durhane Wong-Rieger說，歐美或日本，雖政府願意支持，為罕病制定法規，但僅限於醫療照顧，走出醫院，病友在生活上仍會遇到困難，甚至「罕病」始終未能走入一般人心中，民眾對於罕病一知半解，盼更多台灣經驗分享給其他國家，改善全球病友困境。

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