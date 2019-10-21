高檔男鞋拚用珍稀皮革 秀製作工藝誘紳士買單

2019-10-21 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



皮鞋的挑選對紳士而言是一輩子的課題，因此高級鞋履品牌不斷的推陳出新，就是希望與時俱進緊抓金字塔消費者的心。義大利鞋王a.testoni本季就推出一系列珍稀皮革所製成的鞋款，獲得品味挑惕的人青睞。法國頂級男鞋品牌Berluti則向經典鞋履致敬，打造全新的Alessandro 1895 綁帶鞋，還原創始人的初衷。

a.testoni在製作鞋款時都選用最頂級皮革，其中稀有材質的運用更是為人所津津樂道，從蟒蛇皮、蜥蜴皮、鴕鳥皮、鱷魚皮等都能巧妙的設計。而經典鞋款型號M11559就是品牌最具代表性，帶有傳統的打孔雕花設計，並用招牌拼接技術（Filettone），可讓整雙鞋有著零接縫的舒適感，再結合手套式縫法（Bolognese）作為基礎，鞋底以皮革製成。手工精良與優雅同時兼備，而此次a.testoni 推出以珍稀皮革款式，採用市場上極稀有的蜥蜴皮打造頂級「黑牌」手工鞋，其特殊的皮革鱗紋，使用後越顯光澤度歷久彌新，具有傳承的價值。