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12家知名網購業者承諾包裝減量 年省1700公噸包材

2019-10-21 19:21聯合報 記者吳姿賢／即時報導

台灣網購業每年營收逾1600億元，以單筆消費平均2000元推估，一年至少製造8000萬個包裝箱，加上封箱膠帶及防撞耗材，造成環境巨大負擔。環保署今天成立「網購包裝減量聯盟」，有12家知名網購平台業者參與，承諾包裝加強減量、使用再生材料，預估一年可減少1700公噸包材。

12家獲得「網購包裝減量標章」的網購平台，包括PChome線上購物、蝦皮24h、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城、博客來、生活市集、PChome商店街、神腦生活、台塑購物網、IKEA、台糖易購網，未來消費者能在以上網購平台網頁看見標章，網購認標章再消費，減少包裝更環保。

環保署今宣布啟動網購包裝減量措施，邀集網購平台、包材業者及物流業者加入網購包裝減量聯盟。另也公布「網購包裝減量指引」，規畫今年底前達成包裝材重量應低於包裹總重10％、封箱膠帶長度應低於包裝箱長度高度總和的2.5倍。109年底前達成包裝材使用單一可回收材質、包裝材使用一定比例以上再生料製作、包裝印刷面積小於50％、包裝不使用PVC。111年底前達成網購包裝出貨使用可重複循環的包裝箱、袋比例達10％。

環保署表示，參與計畫的網購平台業者每年出貨量約4千2百萬件，約使用1萬7千公噸的包材，減量指引實施後，預計第ㄧ年可減少1700公噸包材。

環保署長張子敬表示，網購包裝減量不會減少生活上的便利，但可為環保盡一份心力，希望消費者可多多支持擁有包裝減量標章的網購平台；目前環保署僅訂定減量指引，沒有法律強制效果，但未來也不排除法制化。

PChome線上購物代表出席表示，今年7月份推出31種不同尺寸的新款環保紙箱，也會陸續加強綠色購物計畫，預計2022年可降低124萬公噸碳排放量，相當於拯救337萬棵樹木免於被砍伐。

Yahoo奇摩超級商城代表也說，提供30多種不同尺寸的紙箱，可以適切對應出貨商品大小，並減少膠帶、填充包材使用，降低紙箱印刷面積並使用環保油墨。

生活市集代表說，今年六月開始用天然的「海洋鈣」製作破壞袋，海洋鈣指的是天然無毒的廢蚵殼、蛤蠣殼，現在破壞袋有30%使用天然材質製作，相當於減塑30%。

網購包裝減量前（右）使用許多膠帶。記者吳姿賢／攝影
網購包裝減量前（右）使用許多膠帶。記者吳姿賢／攝影
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環保署今天宣布啟動網購包裝減量行動。記者吳姿賢／攝影
環保署今天宣布啟動網購包裝減量行動。記者吳姿賢／攝影
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網購包裝減量前（左）使用過多緩衝耗材。記者吳姿賢／攝影
網購包裝減量前（左）使用過多緩衝耗材。記者吳姿賢／攝影
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