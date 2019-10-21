12家知名網購業者承諾包裝減量 年省1700公噸包材

2019-10-21 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



台灣網購業每年營收逾1600億元，以單筆消費平均2000元推估，一年至少製造8000萬個包裝箱，加上封箱膠帶及防撞耗材，造成環境巨大負擔。環保署今天成立「網購包裝減量聯盟」，有12家知名網購平台業者參與，承諾包裝加強減量、使用再生材料，預估一年可減少1700公噸包材。

12家獲得「網購包裝減量標章」的網購平台，包括PChome線上購物、蝦皮24h、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城、博客來、生活市集、PChome商店街、神腦生活、台塑購物網、IKEA、台糖易購網，未來消費者能在以上網購平台網頁看見標章，網購認標章再消費，減少包裝更環保。

環保署今宣布啟動網購包裝減量措施，邀集網購平台、包材業者及物流業者加入網購包裝減量聯盟。另也公布「網購包裝減量指引」，規畫今年底前達成包裝材重量應低於包裹總重10％、封箱膠帶長度應低於包裝箱長度高度總和的2.5倍。109年底前達成包裝材使用單一可回收材質、包裝材使用一定比例以上再生料製作、包裝印刷面積小於50％、包裝不使用PVC。111年底前達成網購包裝出貨使用可重複循環的包裝箱、袋比例達10％。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

環保署表示，參與計畫的網購平台業者每年出貨量約4千2百萬件，約使用1萬7千公噸的包材，減量指引實施後，預計第ㄧ年可減少1700公噸包材。

環保署長張子敬表示，網購包裝減量不會減少生活上的便利，但可為環保盡一份心力，希望消費者可多多支持擁有包裝減量標章的網購平台；目前環保署僅訂定減量指引，沒有法律強制效果，但未來也不排除法制化。

PChome線上購物代表出席表示，今年7月份推出31種不同尺寸的新款環保紙箱，也會陸續加強綠色購物計畫，預計2022年可降低124萬公噸碳排放量，相當於拯救337萬棵樹木免於被砍伐。

Yahoo奇摩超級商城代表也說，提供30多種不同尺寸的紙箱，可以適切對應出貨商品大小，並減少膠帶、填充包材使用，降低紙箱印刷面積並使用環保油墨。