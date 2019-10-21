星宇拍飛機 最大獎拿不限航點單人商務艙來回機票

2019-10-21 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



星宇航空近日宣布首架新塗裝完成的A321neo預計在10月28日抵台，為了讓民眾也感受到迎接「星」機抵台喜悅，於10月28日起推出「星宇照飛機」攝影比賽活動，邀請航空迷一起透過鏡頭記錄歷史性畫面，得獎者有機會拿到不限航點單人商務艙來回機票。

備受各界矚目的星宇航空，日前除了宣布預計明（2020）年1月23日起正式開航，以澳門、檳城、峴港為首航航點，並提到全台首架A321neo 1號機B-58201在德國漢堡完成試飛，驗收之後就會抵台。近日對外公布首架全新塗裝後的A321neo，飛機外觀正式對外亮相，發動引擎用曜石灰的全彩塗裝，辨識度相當高，預計在10月28日抵台，當日上午公布抵台時間。

為了分享迎接新機的喜悅，星宇航空自10月28日到11月30日晚上11點59分為止，舉行為期一個月的「星宇照飛機」活動，只要民眾將攝影作品上傳個人臉書或IG，貼文權限設置公開，並且標示「#星宇照飛機」、「#STARtracker」，就可完成參賽報名。

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