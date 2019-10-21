星宇拍飛機 最大獎拿不限航點單人商務艙來回機票
2019-10-21 18:14
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
星宇航空近日宣布首架新塗裝完成的A321neo預計在10月28日抵台，為了讓民眾也感受到迎接「星」機抵台喜悅，於10月28日起推出「星宇照飛機」攝影比賽活動，邀請航空迷一起透過鏡頭記錄歷史性畫面，得獎者有機會拿到不限航點單人商務艙來回機票。
備受各界矚目的星宇航空，日前除了宣布預計明（2020）年1月23日起正式開航，以澳門、檳城、峴港為首航航點，並提到全台首架A321neo 1號機B-58201在德國漢堡完成試飛，驗收之後就會抵台。近日對外公布首架全新塗裝後的A321neo，飛機外觀正式對外亮相，發動引擎用曜石灰的全彩塗裝，辨識度相當高，預計在10月28日抵台，當日上午公布抵台時間。
為了分享迎接新機的喜悅，星宇航空自10月28日到11月30日晚上11點59分為止，舉行為期一個月的「星宇照飛機」活動，只要民眾將攝影作品上傳個人臉書或IG，貼文權限設置公開，並且標示「#星宇照飛機」、「#STARtracker」，就可完成參賽報名。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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星宇航空表示，入選作品有機會拿到不限航點單人商務艙來回機票、Sony提供之α7lll數位單眼相機等獎項。此外，此次活動特別與Sony聯手舉辦「STARLUX與Sony α 一日快拍團」體驗活動，即日起接受報名，到10月23日晚上11點59點為止，屆時隨機抽出30名報名者，可在新機抵台當日，由專業攝影師教學指導，並現場提供出借每人一台sony α相機，以捕捉新機抵台畫面，還可拿到接機紀念禮品。
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