便利食物袋Pockeat單件9折 限定浪浪款新品10月28日消費助流浪貓
10月有.設計整理了幾種日常常見與環保永續的材質與你分享設計的多樣可能，即日起至10/31前，於FB個人動態公開分享「材料．回歸本質」頁面，並標註#有設計有環保，就有機會獲得「好日子agooday | 兩用飲料杯套(款示隨機)」。
誰說便當盒一定是大又重？
沒有人會故意不環保，只是生活中擁有太多不便，為了減少一次性塑膠，每天要背著大包小包的環保餐盒，換來的卻是壞心情與僵硬的肩膀。
因此，好日子agooday設計一款最適合台灣人的食物袋，能裝各種我們常吃的台灣食物，不用擔心醬汁外漏；不使用的時候，可以放在包包裡隨身攜帶，以備不時之需，簡單的收納方式讓更多人可以輕鬆加入「無痕飲食」的行列。
耐熱防水 乾的濕的都可裝
內袋是耐熱防水的材質，耐熱120度C，可以直接接觸食物，不論是麵包、餅乾、有醬汁的小吃、甚至是湯湯水水，都可以安心裝進來。
收到口袋裡 隨時有Plan B
Pockeat，是「pocket口袋+ eat吃」兩個英文單字的結合。史上最小重量只有43克，等於3支鑰匙的重量，可以收納進口袋或是小包包的食物袋，不影響行程，但又能隨時拿取用。可以直接放入冷食熱食，也可裝湯湯水水，重量超輕巧，一根手指提了就能走！從早餐的蛋餅、午餐的炒飯、下午的水果、晚餐的鍋貼、宵夜的鹹酥雞，通通都能裝！
專利黏扣設計 可大可小一指神功
只要輕鬆捲動黏扣帶，Pockeat可以依照內容物變化大小，最大可以2碗湯麵，捲動到最小，裝一份蛋餅蘿蔔糕也剛剛好。獨特的黏扣把手設計，用一根手指就可以提起來，空出來的手可以用來撐傘、接電話、牽心愛的狗狗 ; 或是將Pockeat掛在腳踏車把手上輕巧的騎車。
每當你使用一次Pockeat，就能為環境省下一個塑膠袋。這一個小小的舉動持之以恆，能夠讓正在被垃圾淹沒的海洋和土地得以喘息，也避免動物誤食垃圾而受傷。我們一起努力讓家變得更美好，一起過好上日子，對地球好一點！
SCPA浪貓公益袋款新上市 倒數七天作夥做愛心
倒數七天！好日子agooday新開發「SCPA浪貓公益款 食物袋」將於10月28日上市，開賣後只要於「有.設計 uDesign」購買「SCPA浪貓公益款 食物袋」，好日子agooday將捐贈銷售所得的5%，作為流浪貓絕育與送養會計畫之用。除此之外，至10月31日前，任一 Pockeat 食物袋單件9折，滿$1,200元即贈蠶絲牙線1入(市價150元)。
「有.設計 uDesign」10月好康活動滿滿，邀你一起做愛心的同時也可以好好愛護地球。
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