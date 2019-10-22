便利食物袋Pockeat單件9折 限定浪浪款新品10月28日消費助流浪貓

2019-10-22 09:21 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/好日子agooday提供。 分享 facebook

10月有.設計整理了幾種日常常見與環保永續的材質與你分享設計的多樣可能，即日起至10/31前，於FB個人動態公開分享 「材料．回歸本質」頁面 ，並標註#有設計有環保，就有機會獲得「好日子agooday | 兩用飲料杯套(款示隨機)」。

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誰說便當盒一定是大又重？

沒有人會故意不環保，只是生活中擁有太多不便，為了減少一次性塑膠，每天要背著大包小包的環保餐盒，換來的卻是壞心情與僵硬的肩膀。

因此，好日子agooday設計一款最適合台灣人的食物袋，能裝各種我們常吃的台灣食物，不用擔心醬汁外漏；不使用的時候，可以放在包包裡隨身攜帶，以備不時之需，簡單的收納方式讓更多人可以輕鬆加入「無痕飲食」的行列。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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耐熱防水 乾的濕的都可裝

內袋是耐熱防水的材質，耐熱120度C，可以直接接觸食物，不論是麵包、餅乾、有醬汁的小吃、甚至是湯湯水水，都可以安心裝進來。

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收到口袋裡 隨時有Plan B

Pockeat，是「pocket口袋+ eat吃」兩個英文單字的結合。史上最小重量只有43克，等於3支鑰匙的重量，可以收納進口袋或是小包包的食物袋，不影響行程，但又能隨時拿取用。可以直接放入冷食熱食，也可裝湯湯水水，重量超輕巧，一根手指提了就能走！從早餐的蛋餅、午餐的炒飯、下午的水果、晚餐的鍋貼、宵夜的鹹酥雞，通通都能裝！

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專利黏扣設計 可大可小一指神功

只要輕鬆捲動黏扣帶，Pockeat可以依照內容物變化大小，最大可以2碗湯麵，捲動到最小，裝一份蛋餅蘿蔔糕也剛剛好。獨特的黏扣把手設計，用一根手指就可以提起來，空出來的手可以用來撐傘、接電話、牽心愛的狗狗 ; 或是將Pockeat掛在腳踏車把手上輕巧的騎車。

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每當你使用一次Pockeat，就能為環境省下一個塑膠袋。這一個小小的舉動持之以恆，能夠讓正在被垃圾淹沒的海洋和土地得以喘息，也避免動物誤食垃圾而受傷。我們一起努力讓家變得更美好，一起過好上日子，對地球好一點！

SCPA浪貓公益袋款新上市 倒數七天作夥做愛心

倒數七天！好日子agooday新開發「SCPA浪貓公益款 食物袋」將於10月28日上市，開賣後只要於「有.設計 uDesign」購買「SCPA浪貓公益款 食物袋」，好日子agooday將捐贈銷售所得的5%，作為流浪貓絕育與送養會計畫之用。除此之外，至10月31日前， 任一 Pockeat 食物袋單件9折，滿$1,200元即贈蠶絲牙線1入(市價150元) 。

「有.設計 uDesign」10月好康活動滿滿，邀你一起做愛心的同時也可以好好愛護地球。