顛覆廚房髒亂印象！德國廚具「無把手」設計簡約超迷人

2019-10-21 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



一個人的生活品質，不只是代表買了一堆奢侈品，而想要看出品味，那便是從居家佈置上，可以嗅出端倪。設計生活品牌麗舍所代理的德國精品廚具品牌NOLTE，就是一個品味的表率，將廚房的生活美學，融入每個人生活之中，更代表一個人的質感價值。

人在生活中，除了忙碌之外，最重要是回到家有一塊溫馨之地，為自己開啟舒適的旅程，然而廚房，就是為溫飽我們努力生活的動力所在地，要怎樣與美學結合而感受溫馨，就從NOLTE的廚具開始。

NOLTE將極簡的柔美線條，打造整體舒適感，擅長將家具設計概念融入廚房，以量身定做的客製化服務，為提供最滿意的品味人士需求，其中簡約低調的INTEGRA系列設計，將時尚復古風格與新古典主義風格，發揮得淋漓盡致。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這些線條極簡的櫥櫃設計，都採用無把手的隱藏式設計，邊框點綴的部分，可以自由為你量身定制，符合每人內心需求的廚房氛圍。